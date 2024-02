Registrada una explosión cerca de un buque comercial en el puerto de Yibuti

Una explosión ha sido registrada cerca de un buque comercial que se encontraba en las proximidades del puerto de la ciudad de Yibuti, según ha denunciado Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO). No ha habido ni daños ni víctimas. "Se ha registrado una explosión cerca de un buque, no se ha registrado daño en el buque y la tripulación no ha sufrido heridas. El buque está procediendo al próximo puerto de escala", han escrito la organización en un comunicado. "Se avisa a los buques que transiten con cautela y avisen de cualquier actividad sospechosas a la UKMTO", han añadido. Esto ocurre tras el aviso por parte de los hutíes de que no van a cesar sus operaciones militares, en respuesta a los últimos ataques perpetrados este sábado por parte de Estados Unidos y Reino Unido contra 18 objetivos en Yemén. En los últimos meses, las hostilidades se han intensificado en la región como consecuencia de los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza. En solidaridad con los palestinos, los hutíes han advertido de que atacarán cualquier buque operado por empresas israelíes o bien que tengan como destino final sus puertos. En respuesta, Estados Unidos y Reino Unidos han liderado una coalición con vistas a proteger el comercio marítimo, llegando incluso a atacar territorio yemení controlado por los rebeldes, lo que ha extendido también los ataques a los buques de estos dos países.