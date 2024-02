Pilar Alegría dice que los socialistas tienen "tolerancia cero" ante la corrupción, pero no aceptarán "lecciones" del PP

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha abogado por "tolerancia cero ante la corrupción y los corruptos, vengan de donde vengan y sean quienes sean", pero ha advertido que no aceptarán lecciones del PP, "un partido que sigue decisiones desde una sede pagada con dinero B". Alegría ha intervenido este domingo en un acto organizado por el PSE-EE en Barakaldo en el que ha presentado las candidaturas para las próximas elecciones vascas del 21 de abril. En la cita han tomado parte también el secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, junto a los cabezas de lista por Gipuzkoa, Denis Itxaso, y Álava, Aroa Jilete. En su intervención, la portavoz del Ejecutivo ha subrayado que la presente legislatura "no ha sido sencilla", pero ha destacado la aportación socialista al Ejecutivo vasco, "dando respuesta a los problemas de la gente". Por otro lado, ha defendido que los socialistas son "los únicos que practican el diálogo con todos", siendo conscientes de que se vive "en una sociedad plural". "Siempre hemos estado en el lugar correcto de la historia", ha indicado. En este contexto, ha advertido que "los vascos no merecen solo proyectos continuistas" sino mirar al futuro "con ilusión". "Si hay una izquierda útil, con capacidad de liderar el cambio es el PSE-EE", ha expresado. "RUIDO" Asimismo ha advertido que la "derecha" quiere "construir una tormenta y que se escuche solo el ruido y las mentiras" de manera que intentarán que la ciudadanía "no conozca" el proyecto socialista. "Este gobierno llegó con el máximo compromiso por la transparencia y la lucha contra la corrupción y ese principio sigue firme. El Partido Socialista no se esconde, da la cara, es un partido con ética, principios y está lleno de gente honesta, implacable ante la corrupción con principios inquebrantables", ha resaltado. En este sentido, ha incidido en que siempre colaborarán con la justicia "en pro de la transparencia". "Tolerancia cero ante la corrupción y los corruptos vengan de donde vengan, sean quienes sean", ha añadido. No obstante, ha asegurado que los socialistas nunca van a tener que "destruir a martillazos ordenadores ni a generar tramas de espionaje". "Al PSOE nunca le va a dar lecciones un partido que toma decisiones desde una sede pagada con dinero B... Nunca nos va a dar lecciones el PP", ha asegurado. (Habrá ampliación)