Pedro Pascal gana el premio del Sindicato de Actores a mejor actor de serie de drama

Los Ángeles (EE.UU.), 24 feb (EFE).- Pedro Pascal se coronó como el mejor actor de serie de drama en la 30 edición de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) por su interpretación de Joel en la serie de HBO 'The Last of Us'.

"Esto está mal por muchas razones, estoy un poco borracho. Muchas gracias, soy parte de este sindicato desde 1999 y esto es un honor (...) Me va a dar un ataque al corazón", dijo Pascal conmovido hasta las lágrimas.

Este es el primer premio que reconoce su trabajo en la historia adaptada del videojuego apocalíptico homónimo. En ceremonias como los Emmy o los Globos de Oro, Pascal había sido derrotado en el mismo apartado por Kieran Culkin, quien interpreta a Roman Roy en el drama familiar de 'Succession', también de HBO.

El resto de nominados en esta categoría eran Brian Cox ('Succession'), Matthew Macfadyen ('Succession') y ('The Morning Show').

'The Las of Us' narra el recorrido del propio Joel y la joven Ellie (interpretada por Bella Ramsey), que sin mantener vínculos familiares alcanzan un estrecho vínculo, por un Estados Unidos destruido mientras se enfrentan a todo tipo de asesinos y despiadadas criaturas.

Un título basado en el videojuego homónimo que la empresa desarrolladora Naughty Dog sacó al mercado en 2014 y que ha tenido tanto éxito que su segunda entrega ya se encuentra en fase de producción.

La ceremonia que se lleva a cabo desde el Shrine Auditorium y Expo Hall de Los Ángeles, California, marca el regreso de estos galardones tras el turbulento año para SAG-AFTRA por la huelga que protagonizaron junto a los guionistas de Hollywood en la exigencia de mejores condiciones de trabajo a los estudios y a las plataformas de "streaming".