Miles de manifestantes piden un acuerdo por los rehenes de Gaza y la convocatoria de elecciones

Miles de manifestantes se han concentrado este sábado ante el cuartel militar de Kirya, en Tel Aviv, para pedir un acuerdo para la liberación de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza, la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu, la convocatoria de elecciones anticipadas. Al inicio se ha guardado un minuto de silencio por los más de 500 militares muertos desde el 7 de octubre. También se ha protestado contra la ley que exime a los estudiantes ultraortodoxos del servicio militar, aunque con cifras de asistencia lejanas a las de las protestas contra la reforma judicial de Netanyahu previas a la guerra. "No es tan potente como antes, pero ahora es más importante que nunca. Antes era un debate sobre la naturaleza de la democracia. Ahora es por la vida de la gente", ha afirmado uno de los asistentes, Amit, en declaraciones a 'The Times of Israel'. En el acto ha participado el exministro de Defensa Moshe Yaalon, quien ha reprochado a Netanyahu su responsabilidad por el ataque del 7 de octubre. "La responsabilidad de los jefes de la Defensa es clara (...), así que dejémosles luchar con paz mental, pero usted, Netanyahu, usted está al cargo, así que usted es culpable", ha argumentado. También ha intervenido el teniente Or Scheinberg, herido gravemente durante la guerra. "Esta es nuestra oportunidad de renovar el contrato que teníamos. Nosotros, judíos y árabes, la derecha y la izquierda, vamos a hacerlo juntos (...). Pido al gobierno más fracasado de nuestra historia: márchense", ha indicado. "Nosotros, los reservistas, llevamos a este país sobre los hombros. Este Gobierno criminal se queda detrás nuestro. Pido a todos los reservistas que no se sientan a gusto protestando durante una guerra que lo hagan. Voy a ir al frente siempre que me convoquen porque amo a mi país, pero uniros a mí para protestar contra este gobierno", ha argumentado. Por último, una superviviente del ataque del 7 de octubre, Elai Hogeg Golan, ha culpado a Netanyahu de haber impulsado a Hamás y ha pedido la convocatoria de elecciones anticipadas. Pasó dos meses hospitalizada por inhalación de humo durante el ataque. Golan ha asegurado que Netanyahu ha financiado a Hamás durante años y ha permitido así la masacre, a lo que han contestado los asistentes con gritos de "¡Culpable!" o "¡Vergüenza!". "Nos merecemos un líder acorde a este maravilloso pueblo", ha concluido.