Milei cancela el programa de Madres de Plaza de Mayo en la televisión pública argentina

La Asociación Madres de Plaza de Mayo ha denunciado que el Gobierno que lidera el presidente argentino, Javier Milei, les ha cancelado el programa que tenían en la televisión pública. "Milei nos saca del aire en la TV Pública, pero NO podrá movernos de la Plaza", arranca el comunicado de la organización, publicado en sus redes sociales. "La Asociación Madres de Plaza de Mayo lamenta comunicar que por decisión de las autoridades de la TV Pública, nuestro histórico ciclo 'Madres de la Plaza' ha sido excluido de la programación y emitirá su último envío el sábado 26 de febrero", explica el grupo. La decisión "intempestiva" fue comunicada hace 72 horas, realta. "Repudiamos al gobierno negacionista de Milei, amigo de los genocidas, hambreador y ajustador por esta injusta decisión que priva a los televidentes de todo el país de un ciclo que lleva 16 años ininterrumpidos en la pantalla", ha resaltado. La asociación se centra en denunciar los crímenes de la dictadura militar y en particular la desaparición de bebés que en muchos casos eran raptados y entregados a familias pudientes afines a la dictadura ultraderechista. Milei ha negado que la cifra de desaparecidos ronde los 30.000, la sitúa en 8.753 y justifica los "excesos" de las fuerzas de seguridad por estar en "guerra" con grupos de "terroristas" ultraizquierda. "No nos sorprende la medida, sin embargo. Este gobierno que ha manifestado su intención de destruir los medios públicos, sabe que tiene en las Madres de Plaza de Mayo una organización dispuesta a luchar con todas sus fuerzas para impedirlo", han argumentado las Madres. "Por lo demás, lamentamos el grosero error de cálculo de Milei: si piensa que por sacarnos del aire acabará con nuestra lucha, se equivoca largamente. Seguiremos en la Plaza de Mayo y veremos terminar su maldito gobierno", han asegurado. El objetivo es "recuperar ese espacio televisivo, que nos excede: forma parte de una manera de luchar y comunicar que ya ha hecho escuela, ha dejado huella y más temprano que tarde se impondrá. Como la lucha de nuestros hijos".