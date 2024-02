Marc Clotet nos desvela cómo conoció a Víctor Elías y el cariño que le guarda

Felizmente enamorado de Natalia Sánchez, con la que ha formado la familia que siempre soñó, con sus hijos Lía y Neo, Mar Clotet asistía hace unos días a la presentación de la nueva serie de Antena Tres que protagoniza su mujer, 'Sueños de libertad'. Elogiando a su mujer y apoyándola en todo momento, Marc nos confesó que Natalia es "una pedazo de actriz, trabajadora... Intuitiva, buena compañera, no sé, un ser maravilloso". Deseoso de ver el trabajo que ha realizado la actriz en esta serie, nos desvelaba que ha sido testigo de las ganas que le ha puesto: "Solo sé que se despierta muy pronto para estudiar y nada, el elencazo que hay y un poco la historia y eso, tengo muchas ganas de sentarme y verlo como un espectador más". También le preguntábamos por esa boda que ha dado tanto que hablar entre Víctor Elías y Ana Guerra, a la que nos desvelaba que "me apetece mucho" asistir y aprovechaba para recalcar el gran lugar que tiene el músico en su familia: "Cómo es que se case el tío de mis peques, o sea, mucha ilusión". Y es que la relación de Marc con uno de los grandes amigos de Natalia es "súper, increíble". Tanto es así que nos comentó que "a Víctor lo conocía ya de antes, del mundo, y con Nata pues fue, pues al inicio, y la verdad es que alguien al que quiero mucho y que es como alguien de la familia". Por último, le comentábamos la posibilidad de que acudiese al enlace la Reina Doña Letizia y nos confesaba que "no me impondría" saludarla "y disfrutar de ese día, ¿no?".