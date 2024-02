Luis Lorenzo se enfrenta a la demanda de su exmujer por apropiación indebida

Después de la polémica que ha estado servida durante años por la investigación que ha estado abierta tras la muerte de la tía Isabel, Luis Lorenzo se enfrente a un nuevo mazazo: su exmujer le ha demandado por apropiación indebida de más de 100.000 euros de una de las cuentas de su empresa durante los años 2012-2015. Hace unos días, el actor se personaba en dependencias judiciales y aseguraba estar "absolutamente" tranquilo ante la demanda de su expareja, Mercedes García. Luis salía acompañado de su abogado sin dejar de sonreír y mandando un mensaje a la empresaria: "Solo voy a decir una frase: la justicia está para otras cosas, de verdad. Muchas gracias". Hablamos también con Mercedes, quien nos explicaba que la razón por la que denuncia al actor: "por la diferencia entre las retiradas en efectivo que hacía por caja y los tickets que figuraban en el informe de los contables, de la sociedad, que descubrimos mucho tiempo después, cuando me requirieron de un juzgado de familia datos fiscales de él y tuve que volver a resucitar todo el problema... Más de 100.000 euros, probablemente, neto". La empresaria calificaba a Luis como "un encantador de serpientes cuando quiere serlo y hace 10 años pues lo era todavía más". De esta manera, Mercedes realizaba una vista por lo penal y comentaba que su exmarido no ha podido justificar el dinero que le encontraron: "Han pasado tantos y él no ha podido justificar de dónde ha sacado ese dinero en efectivo que le encontraron. Un poco a lo mejor el origen era por aquí, no lo sé yo no puedo... los jueces lo investigarán". Por último, Juan Manuel Medina, abogado de Luis Lorenzo, nos confesaba que "la querellante le acusa a mi cliente de unos hechos que ocurrieron, supuestamente, entre el año 2013-2015, que no entendemos bien porque se denuncia ahora en estos momentos. O sea, es algo que no entendemos, más cuando hay un reconocimiento de deuda y liquidación firmadas ante el notario por Don Luis Lorenzo y la sociedad que representaba. Es decir, no entendemos el objeto de la querella". En cuanto a cómo se encuentra el actor en estos momentos, nos desvelaba que "estupendamente y tranquilo. Por este tema, completamente tranquilo y muy bien" y añadía que "es un delito de apropiación indebida que no tiene ningún sustento ni ninguna documentación".