Londres destaca que Ucrania "domina el oeste del mar Negro" tras su "guerra asimétrica" contra la flota rusa

La estrategia de guerra asimétrica puesta en marcha por Ucrania para contrarrestar la superioridad naval rusa en el mar Negro le ha permitido dominar el oeste de esta región marítima y recuperar las rutas comerciales para la exportación de cereal hasta niveles previos a la invasión de febrero de 2022, según ha destacado Reino Unido en su informe diario de inteligencia sobre la guerra. "La inercia de Ucrania le ha permitido dominar el oeste del mar Negro. Esto ha permitido incrementar sus exportaciones (...) hasta niveles superiores a los de la (extinta) Iniciativa de Cereal del Mar Negro y a la par con los previos a la guerra", ha resaltado Londres. Las "alternativas asimétricas" de Ucrania con misiles guiados y embarcaciones no tripuladas ante la ausencia de una Armada propia, "han impedido a Rusia interferir en las rutas comerciales marítimas" principalmente en el noroeste del mar Negro. Ucrania "ha obligado a la Flota del Mar Negro a reubicar sus zonas operativas hacia el este del mar Negro con ataques como los que le han permitido hundir el 'Ivanovets' o el 'Caesar Kunikov'. Londres destaca además que la Flota del Mar Negro rusa ha tenido tres comandantes distintos desde el inicio de la guerra. "A pesar de la capacidad de Rusia de atacar a Ucrania utilizando buques desde la relativa seguridad del este del mar Negro es cada vez más evidente que la deefnsa adoptada para paliar los ataques no convencionales ucranianos en el mar no está funcionando como se pretendía", ha remachado el informe de la inteligencia militar británica.