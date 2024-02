Kike Calleja, nuevo concursante confirmado de 'Supervivientes'

Apenas unos días antes de que comience la aventura en Honduras, Emma García anunciaba en el plató de 'Fiesta' que uno de los colaboradores iba a abandonar el programa y daba paso a un vídeo explicativo sobre quién y por qué este cambio en el equipo. El público aplaudía al ver que se trataba del vídeo de presentación de Kike Calleja como nuevo concursante del reality de supervivencia. En el breve vídeo, recordaba su gran amistad con la familia Campos y cómo eso había dificultado muchas veces su profesión de periodista y colaborador de televisión. Terminaba el vídeo dejando claro sus intenciones: "Tengo dos sueños en la vida, ser padre y ganar Supervivientes". Al conectar de nuevo con el plató, Kike Calleja recibía la enhorabuena de sus compañeros y de la presentadora. Aseguraba que era un momento de mucha emoción: "Estoy emocionado, además me siento afortunado y muy agradecido de que me hayan dado esta oportunidad. Ver el cariño de todos vosotros, de los compañeros". Reconocía que lo que más teme es cuando llegue la noche, por los insectos y por los animales que puedan aparecer por allí. Aunque, sin duda alguna, lo que más tiene en mente es a su mujer, y a su padre, con quienes tiene una buenísima relación. Raquel Abad, quien llegara a ser tercera finalista de su edición, ha sido su mayor apoyo y no ha dudado en animarle a vivir esta experiencia en primera persona. Reconocía que le faltan conocimientos sobre pesca pero sí sabe nadar y en principio no debería tener problema en el momento del salto del helicóptero. En cuanto al resto de concursantes confirmados de esta edición, entre los que se encuentran Arantxa del Sol, Javier Ungría, Arkano, Zayra Gutiérrez, Blanca Manchón, Ángel Cristo Jr. y Lorena Morlote, aseguraba que está muy contento de compartir esta aventura con ellos. Sin duda alguna, la vida de Kike Calleja está a punto de dar un giro de ciento ochenta grados, renunciando a las comodidades de una cama, calefacción y comida en el frigorífico para vivir todo un reto que le llevará a ponerse al límite.