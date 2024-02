Honor lanza en España Magic6 Pro, con la IA basada en la intención de MagicOS 8.0 y el sistema de cámara Falcon

La compañía tecnológica ha ampliado la serie Magic6 con el modelo Pro, el dispositivo insignica con el que la compañía no solo ofrece las características en tecnología móvil más avanzadas sino también su apuesta por un nuevo ecosistema impulsado por la inteligencia artificial (IA), que tiene en su base el 'software' MagicOS 8.0 y su interfaz basada en la intención del usuario. MagicOS 8.0 se basa en Android 14 que abre la puerta a una interacción basada en la intención. Para ello, aprende del uso que hace el usuario del dispositivo y las aplicaciones para comprender su intención y facilitar que una acción se complete en un único paso, un solo segundo. Magic6 Pro funciona con el procesador Snapdragon 8 Gen3 de Qualcomm, fabricado con un proceso de 4 nanómetros y con soporte para WiFi 7 a 5,8Gbps. Se complementa con el chip E1 de Honor, que mejora la eficiencia energética con la segunda generación de su batería de carbono-silicio, que ofrece mayor densidad y admite un diseño más fino que permite reducir el grosor del dispositivo. En este caso, la batería ofrece 5.600mAh de capacidad, y cuenta con un sistema que carga rápida por cable de 80 vatios (cargador de 100 vatios) e inalámbrica de 66 vatios, que permiten cargar la batería al 100% en 40 minutos. También presenta una pantalla que ofrece la tecnología Dolby Vision para una experiencia inmersiva y estavoz estéreo DXOMArk Gold. El panel que emplea alcanza un brillo máximo de 5.000 nits, y 3.625 nits en un escenario estándar, y llega con la tecnología LTPO con tecnología de atenuación de brillo (PWM Dimming) de 4.320Hz. Y está protegido con tecnología nanocristal (NanoCrystal Shield). Este equipo utiliza el sistema de cámara Falcon impulsado por IA y diseñado para ofrecer una fotografía deportiva profesional. Incorpora el sensor H9000 con un tamaño de píxel de 1/1,3 pulgadas, que mejora el rango dinámico de la exposición en un 210%, incluye ajuste automático de apertura, y enfoque automático y estabilización de imagen óptica con el motor SMA. Se complementa con un teleobjetivo de tipo periscopio de 180 megapíxeles, que ofrece hasta 2,5x aumentos con el zoom óptico hasta 100x aumentos con el zoom digital. Para la fotografía macro, incluye un sensor de 50 megapíxeles ultra gran angular con campo de visión de 122 grados. Honor ha destacado que el diseño de Magic6 Pro se inspira en la estética tradicional de Oriente y Occidente, a partir de elementos como la forma de cojín de los relojes, los cuencos de jade y el diamante barroco. Este 'smartphone' está disponible en los colores epic green (verde) y black (negro) desde 1.299 euros. Con motivo de su lanzamiento, la compañía ha anunciado varias ofertas, que podrán aprovecharse desde el 25 de febrero hasta el 10 de marzo. La oferta principal incluye un copón de descuento de 300 euros y seis meses de protección de pantalla gratuitos. La oferta 1, por su parte, incluye, junto a Magic6 Pro, la tableta Honor Pad 9X, la funda del 'smartphone', un cargador y un cupón de 300 euros de descuento, todo ello por 1.165,7 euros. Finalmente, la oferta 2 incluye lo mismo, pero cambia la tableta por el reloj Honor Watch 4, por 1.099,8 euros. Asimismo, Honor ha compartido un adelantado de una edición especial Porsche Design Magic6 Pro, del que no ha compartido detalles, pero sí ha confirmado que la edición Porsche Design de su dispositivo plegable Magic V2 RSR estará disponible en España entre finales de este trimestre y principios del siguiente, en color gris ágata, desde 2.699 euros. HONOR PAD 9 Junto a su nuevo 'smartphone' insignia, también ha llevado a MWC la tableta Honor Pad 9, diseñada para mejorar el confort ocular con funciones como la atenuación dinámica, que simula la actividad del músculo ciliar y reduce la fatiga ocular. También incorpora la tecnología Circadian Night Display, que ajusta automáticamente por la noche la pantalla a colores más cálidos para reducir la cantidad de luz azul para mejorar la calidad del sueño. Asimismo cuenta con la certificación TÜV Rheinland de baja luz azul y libre de parpadeo. Este dispositivo tiene un tamaño de pantalla de 12,1 pulgadas y resolución 2,5K (2.560 x 1.600). Ofrece inmersión acústica con sus ocho altavoces, fluidez en la navegación con una tasa de refresco de 120Hz y protege la pantalla con la misma tecnología nanocristal que tiene Magic 6 Pro. La tableta tiene un cuerpo fabricado en metal dentro del cual se encuentra un procesador Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm y una batería de 8.300mAh con sistema de carga 35 vatios, y funciona con MagicOS 7.2 basado en Android 13. Está disponible con una configuración de capacidad interna de 256GB y 8GB de RAM, que utilizan la tecnología propia RAM tubo que aprovecha una parte de la memoria flash para ampliarla de forma efectiva hasta 16GB. La tableta Honor Pad 9 puede comprarse en el mercado español, en color gris espacial, a un precio de 399 euros. La compañía, no obstante, ha lanzado una oferta, disponible hasta el 10 de marzo, con un cupón descuento de 100 euros.