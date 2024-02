Gloria Camila celebra su 28 cumpleaños por todo alto

Sábado especial para la familia Ortega-Mohedano. Gloria Camila celebra su 28 cumpleaños con un desfile muy especial de moda, el de su firma Bakkus, en el Centro Comercial Oasiz, situado en el Centro Comercial de Torrejón de Ardoz, Madrid. Un evento al que no ha faltado ninguno de los miembros de su familia. Gloria ha disfrutado de un día de lo más especial rodeada de todos sus seres queridos: desde su padre, José Ortega Cano, sus hermanos José Fernando y José María, Marina, Rosa Benito, Rosario Mohedano, José Antonio Rodríguez, Gloria Mohedano, Rocío Flores hasta amigos como Raúl Castillo o Amor Romeira, que forman parte de su familia. "Para mí hoy es un día súper importante y la verdad es que ha salido muchísimo mejor de lo que esperaba, creo que a la gente le ha gustado, estamos cumpliendo un sueño y a la vez años" comenzaba diciéndonos la hija de Rocío Jurado, quien ha tenido muy presente a su madre en el desfile de la marca con su música: "Ella no podía faltar". La marca "está inspirada para sentirnos orgullosos de nosotros mismos" porque surgió cuando ella tenía unos kilos de más y no se encontraba cuando se miraba en el espejo, por eso, la influencer ha creado junto a su socia una marca para todos los públicos. En cuanto a cómo se encuentra, Gloria nos ha confesado que "estoy bastante estable, mejor que antes, estoy estudiando derecho, estoy bastante contenta, estoy aprobando todo y luego también con la marca, que ha salido todo bien" y concluía: "He encontrado mi camino, hacia donde quiero ir". Además, nos ha desvelado que está muy enamorada de su pareja, David, la que "siempre" está a su lado, al igual que toda su familia: "De David, de mi padre, de mi familia y de todos", de entre los que destaca a su padre: "Tengo un amor por mi padre que ya sabéis y creo que se ve, se transmite". Por último, Gloria dejaba claro que "es un día tan importante para mí que no voy a tocar ese tema, pero prefiero ir ya a ver a mi gente" refiriéndose a los ataques de Mich, la expareja de su hermano José Fernando.