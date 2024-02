El Liverpool saborea la Copa de la Liga en la prórroga contra el Chelsea

El Liverpool conquistó este domingo la Copa de la Liga, la Carabao Cup, después de vencer (1-0) al Chelsea en Wembley (Londres) con un gol de Virgil van Dijk en el minuto 118. El equipo de Jurgen Klopp se llevó una final dramática pese a las muchas bajas, lleno de cantera y juventud pero con un capitán que acudió al rescate. El central neerlandés atacó el primer palo en un saque de esquina e hizo el gol del título. El rey de Copas de la Liga, ahora con 10, la tuvo poco antes en otro remate de cabeza de Harvey Elliott, pero la sacó como pudo Petrovic bajo palos. En la otra meta, Kelleher dejó también un puñado de intervenciones como culpable del 0-0 a la prórroga. El propio Van Dijk había visto puerta en el inicio del segundo tiempo, pero su gol no subió por un fuera de juego de Endo, mientras que el Chelsea también se quedó sin un gol de Raheem Sterling por posición antirreglamentaria. Le faltó puntería al Chelsea, como viene sufriendo hace tiempo no sólo con Mauricio Pochettino. El proyecto del técnico argentino no pudo cambiar la mala racha de finales en Wembley, las seis últimas perdidas, e hincó la rodilla ante un Liverpool que no tenía a Mohamed Salah, Darwin Núñez ni Diogo Jota, y que perdió también por lesión a Ryan Gravenberch. El equipo 'red' se alzó así con el primero de los cuatro títulos que aspira a lograr en la despedida de Klopp. El técnico alemán, que anunció su adiós después de esta campaña tras nueve en el Liverpool, celebró con su afición sobre el césped, con su clásico triple puñetazo al aire, un trofeo que quizá no sea el último ya que lidera la Premier y está vivo en Liga Europa y FA Cup.