De Paco subraya que Conejero le dijo a Rivera "que se quería ir" y a él nunca le advirtió de que "quisiera volver"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha asegurado que el anterior director del Festival de Otoño, el dramaturgo Alberto Conejero, le dijo a la anterior consejera, Marta Rivera de la Cruz, "que se quería ir" y que tras llegar él al cargo nunca le advirtió de que "quisiera volver". Así se ha referido De Paco a la marcha de Conejero tras concluir su contrato con la Comunidad después del último Festival de Otoño, una coincidencia, reconoce el consejero, que le permitió apostar por un cambio en la dirección y poner al frente del próximo certamen a su fundadora, Pilar de Yzaguirre, en una edición especial conmemorativa por las cuatro décadas de vida de esta cita cultural. En una entrevista concedida a Europa Press, ha insistido en que el contrato de Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática, "se acababa" y, desde el reconocimiento a su "reconocido prestigio y valía", esto permitía "que venga otro profesional de reconocido prestigio a completar". "Este flujo de aportación artística es absolutamente habitual en nuestro sector y en el mundo cultural. Además yo creo que es enriquecedor", ha subrayado De Paco, que considera "estupendo" que una figura como Conejero "haya podido desplegar su sabiduría y conocimiento de todo este medio para hacer el Festival de Otoño que ha hecho". "NO DESTRUIR PARA CONSTRUIR", ASIGNATURA PENDIENTE EN LA CULTURA En este sentido, el consejero de Cultura cree que "la gran asignatura pendiente del mundo cultural" es precisamente "no destruir para construir, sino construir sobre los cimientos". Al hilo de esto, ha recordado los 40 años de vida de este certamen, iniciados en 1984 con Pilar de Yzaguirre, de 88, una "coincidencia cronológica" que ha querido aprovechar para una edición especial en 2024. "Yo empiezo a pensar, lógicamente, como en otras muchísimas cosas en que ha habido algunos cambios, qué es lo que me gustaría hacer con el Festival de Otoño y viendo esta coincidencia cronológica, viendo que eran 40 años exactamente desde que Pilar dirige el primer festival hasta el que íbamos a hacer próximamente, pienso que es un bonito homenaje, pienso que es un bonito regalo a una persona que a pesar de su avanzada edad sigue trabajando, buscando nuevos talentos", sostiene Mariano de Paco. En este sentido, ha recordado que fue la propia Yzaguirre la que "dio a conocer" en Madrid al director británico Peter Brook o trajo "en plenitud" al canadiense Robert Lepage, así como al estadounidense Bob Wilson, "y sigue y sigue y sigue...", ha incidido. No obstante, ha precisado que además de "un bonito regalo" que hacerle a ella, era también "un maravilloso regalo el que puede hacer ella" a la Comunidad de Madrid. "Además, Pilar Izaguirre es memoria viva de nuestras artes escénicas en un sector que normalmente es poco reconocido, como es el de la producción y de la distribución de los espectáculos, de la búsqueda del talento", ha añadido para sentenciar a continuación que "no puede haber mejor directora para esta edición del Festival de Otoño" que Pilar de Yzaguirre. "Por eso le hemos dedicado un festival", ha concluido el consejero, quien ha enfatizado el carácter puntual de esta elección, pues "para el del año siguiente habrá sorpresas". "Este Festival de Otoño se llama Festival de Otoño Pilar de Yzaguirre porque es una ocasión especial, un año. Después seguro habrá sorpresas", ha recalcado. 'ALTSASU' DEMUESTRA QUE LA COMUNIDAD DE MADRID "NO CENSURA" Sin abandonar las artes escénicas, Mariano de Paco se ha referido en la entrevista a la polémica representación de 'Altsasu', la obra de María Goiricelaya y la compañía La Dramática Errante en el Teatro de La Abadía --en cuyo patronato están integradas la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Cultura--, contra la que Vox se manifestó por considerar que "blanqueaba el terrorismo" y promovía "el odio contra la Guardia Civil". Para el consejero, la presencia de esta obra que aborda la agresión sufrida por dos miembros de la Benemérita y sus parejas en un bar de la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016, hace "evidente" que "la Comunidad de Madrid no censura". "Lo dije en su momento y lo repito ahora. Ha quedado absolutamente claro", ha rematado. Mariano de Paco también se ha referido al nuevo modelo escogido para la dirección artística de los Teatros del Canal y el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, que a partir de la próxima temporada dejará de tener al frente a Blanca Li --aunque no se desvinculará completamente-- y contará con un equipo especializado por áreas, con nombres como José Luis Alonso de Santos, Albert Boadella, Lluís Pasqual, Ana Zamora, Olga Blanco y Ainhoa Amestoy. El consejero, profesional de las artes escénicas, ha rechazado que detrás de esto haya un intento de dirigir la programación desde su despacho. "¿Cuándo? Mi pregunta es cuándo", ha bromeado recordando las tres áreas "tan amplias" que dependen de su cartera --Cultura, Turismo y Deporte--. "Pero es que además no tengo ningún interés en intervenir. Lo que sí tengo muy claro es lo que yo quiero que los Teatros del Canal signifiquen", ha advertido, a fin de explotar su perfil como centro coreográfico y dramático y reforzar las producciones propias. "¿Que yo podría dirigir un teatro? Claro que sí. ¿Lo voy a hacer? En absoluto", ha zanjado Mariano de Paco. UNA OFICINA DE PROYECTOS PARA FACILITAR EL TRABAJO DE LOS CREADORES De esta nueva etapa que iniciarán los Teatros del Canal, el consejero de Cultura ha subrayado también la creación de una oficina de proyectos que facilite a los creadores obtener una respuesta "lo más rápida posible". "Yo pertenezco a este sector y sé que el silencio administrativo en las artes escénicas, que ya son complicadas de por sí, hace mucho daño, te hace sufrir mucho", ha reconocido.