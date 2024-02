De Paco: "Sería maravilloso que el Ballet Español pueda estrenar su primer espectáculo en octubre"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, cree que "sería maravilloso" que el nuevo Ballet Español de la Comunidad de Madrid pudiera estrenar su primer espectáculo en los Teatros del Canal en el mes de octubre. En una entrevista concedida a Europa Press, De Paco ha defendido la apuesta del Gobierno regional por que esta nueva entidad cultural pueda "beneficiarse del amparo de lo público" --como organismo dependiente de la Comunidad--, pero también "atraer financiación y participación privada". Para lograrlo, su Área trabaja en "perfilar" la estructura jurídica de este Ballet que dirigirá el maestro Jesús Carmona y confía en que el "grandísimo estreno" del mismo se celebre en el segundo semestre de 2024, un evento sobre el que el consejero se muestra "convencido" de que "no va a dejar indiferente a nadie". En este sentido, ha aventurado la posibilidad de que fuera en el mes de octubre cuando se produzca este debut. "Si podemos empezar a hacer las audiciones a principios del mes de mayo y que el primer espectáculo del ballet fuera en el mes de octubre, sería maravilloso", ha indicado. No obstante, ha subrayado que si finalmente "se tiene que retrasar un poco", lo aceptarán "porque la vida es así", siempre con el objetivo de que "antes de final de año" el público haya podido asistir a esta primera representación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, cuya sede se repartirá entre los Teatros del Canal y el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, pero que nace con la vocación de "ir ampliando su espectro de acción". "La idea sería que no haya una única exhibición, sino que cada vez más el público pueda asistir al Ballet Español todos los días de la semana, y por supuesto tiene una vocación de internacionalización", ha remarcado, viajando "por todo el mundo", para lo que se plantean que cuente con "dos elencos", uno de los cuales pueda permanecer de manera estable en la Comunidad y el otro gire por distintos escenarios de todo el planeta. ENTIENDE QUE EL AYUNTAMIENTO EVITE "SOLAPAR" CON EL FESTIVAL FLAMENCO Durante la entrevista, el consejero se ha referido también a la cancelación del Festival Flamenco de Madrid por parte del Ayuntamiento de la capital, una decisión que De Paco atribuye a una consideración de que "se estaban solapando" los "terrenos de acción" de esta cita y otros festivales organizados por la Comunidad como Suma Flamenca o Suma Flamenca Joven, y con la que se ha mostrado comprensivo. En este sentido, Mariano de Paco ha defendido el trabajo de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Consistorio de la capital, Marta Rivera de la Cruz, de quien ha reconocido su papel, como predecesora suya en la Comunidad, en el desarrollo de Suma Flamenca tal y como se conoce hoy en día, al hilo de lo cual recuerda que su actual director, Antonio Benamargo, fue nombrado por ella. "Lo que se ha considerado desde el Ayuntamiento es que eran dos terrenos que se estaban solapando y que no aportaba nada a la ciudadanía", ha opinado Mariano de Paco, que se ha mostrado seguro de que la colaboración entre ambas instituciones permitirá centrar los esfuerzos de cada una para completar la oferta y la apuesta de Madrid por el flamenco "en aquellos lugares" a los que la Comunidad no puede llegar. Así, está convencido de que el Ayuntamiento de Madrid "va a hacer un magnífico trabajo con respecto al flamenco", que "sin duda va a ser complementario con el que ya está haciendo la Comunidad de Madrid", que recientemente le ha otorgado la máxima protección como Bien de Interés Cultural. "Eso es lo que deberían hacer todas las administraciones. La cultura es colaboración", ha reivindicado para censurar las palabras del ministro del ramo, Ernest Urtasun, en las que, tras tomar posesión, se refirió a la cultura "como un arma". "Uno que sí pertenece al sector cultural, uno que sí lleva toda su vida trabajando en cultura, realmente se queda sorprendido, porque eso no es la cultura, la cultura es otra cosa, la cultura es colaboración", le ha afeado.