Báez dice que alcanzar la final de Río corona una gran inicio de temporada en 2024

Río de Janeiro, 24 feb (EFE).- El tenista argentino Sebastián Báez, que este sábado avanzó a la final del Abierto de Río de Janeiro tras vencer a su compatriota Francisco Cerúndolo, afirmó que llegar por primera vez a la máxima instancia de un torneo ATP 500 corona el gran inicio de temporada que ha tenido en 2024.

"Primero que todo, estoy muy contento por estar en mi primera final (de un ATP 500). Creo que viene siendo una buena semana, también una buena gira en la que vengo sumando buenas sensaciones, de menor a mayor, así que contento de tener la oportunidad de disputar otro partido", afirmó el tenista de 23 años de Buenos Aires en una rueda de prensa.

La clasificación a final en el Abierto de Río le permitió a Báez confirmar su excelente campaña este año, en el que llegó a semifinales en el Abierto de Córdoba y hasta cuartos de final en el de Buenos Aires en menos de tres semanas.

Báez, el número 30 en el ránking mundial y quinto favorito en el torneo brasileño, se impuso este sábado por 7-5 y 6-0 a Cerúndolo, que es el 22 en la clasificación internacional y era el cuarto favorito en el único ATP 500 de Sudamérica.

El argentino se medirá el domingo en la final del torneo brasileño al vencedor del duelo entre el británico Cameron Norrie, campeón en Río en 2023 y segundo favorito, y el también argentino Mariano Navone, el 113 en el ránking internacional.

Báez dijo que, pese a su victoria por dos sets con un 6-0 en el segundo, el comienzo del partido fue "bastante complicado" y ambos tuvieron posibilidades de cerrar antes la primera manga.

"Pero me pude recuperar bien y creo que en el segundo set pude aprovechar las oportunidades que él me dio. Yo no le di tantas, así que creo que ahí estuvo un poco la diferencia", afirmó sobre su victoria sobre un argentino al que dice conocer muy bien y con el que compite desde los torneos infantiles.

Dijo que, pese a la derrota, Cerúndolo tuvo una gran semana en Río de Janeiro al llegar a semifinales y lo felicitó por eso.

Báez dijo igualmente que su victoria corona el buen momento que vive el tenis argentino, con tres tenistas como Cerúndolo, Tomás Etcheverry y él entre los 30 mejores; otros varios entre los 100 mejores y Facundo Díaz Acosta coronado el pasado domingo como campeón del Abierto de Buenos Aires.

"Estamos en un momento con muchos jugadores y muy buenos, muchos de los cuales somos muy jóvenes. Creo que estamos aprovechando este momento para meternos (entre los mejores)", afirmó.

Agregó que la haría muy feliz que Mariano Navone se imponga a Norrie en la otra semifinal y poder tener a dos argentinos disputando la final de Río de Janeiro.

Esta será la cuarta vez en las diez ediciones en que un argentino es finalista en el torneo brasileño. Diego Schwartzman fue campeón en 2018 y finalista en 2022, cuando cayó ante Carlos Alcaraz, y Guido Pella fue finalista en 2016, año en que el título quedó en manos del uruguayo Pablo Cuevas.

La décima edición del Abierto de Río se disputa hasta el domingo en las canchas de tierra batida del Jockey Club Brasileño y concede un premio de 392.775 dólares al vencedor. EFE

