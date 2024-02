VÍDEO: Las autoridades entregan el cuerpo de Alexei Navalni a su madre

Las autoridades rusas han entregado finalmente el cuerpo del opositor ruso Alexei Navalni a su madre. El político ruso falleció el pasado 16 de febrero en una colonia prisión de Siberia. "El cuerpo de Alexei ha sido entregado a su madre. Muchas gracias a todos los que lo habían pedido con nosotros", ha publicado la portavoz de Navalni Kira Yarmish en un mensaje publicado en X, antes Twitter. "Liudmila Ivanovna sigue en Salejard. El funeral sigue pendiente. No sabemos si las autoridades van a interferir o si se realizará como quiere la familia y se merece Alexei. Os informaremos en cuanto haya noticias", ha añadido. La madre de Navalni lleva una semana en el depósito de cadáveres de Salejard, la ciudad más cercana a la prisión siberiana de Lobo Polar en la que falleció su hijo, a la espera de la entrega del cuerpo. Yarmish había informado previamente de que Liudmila ha recibido un certificado de defunción que especifica que Navalni murió por causas naturales y que le dieron tres horas para acceder a celebrar un funeral "secreto" por su hijo. Ella no lo aceptó porque supondría enterrarlo en la prisión en la que murió, según Yarmish, que cita a la madre del opositor. PUTIN RETIENE EL CUERPO COMO "REHÉN" Este mismo sábado, la viuda de Navalni, Yulia Navalnaya, ha acusado al presidente ruso, Vladimir Putin, de mantener como "rehén" el cuerpo y de incurrir en numerosos chantajes para tratar de llevar a cabo un "funeral secreto", lo que a su juicio demuestra que es "falso" que el mandatario cumpla las premisas cristianas de las que presume en actos públicos. Más de una semana después del fallecimiento de Navalni, "su muerte no ha sido suficiente para Putin", ha lamentado su viuda, en un vídeo en el que ha asegurado que ahora las autoridades "se burlan" y "chantajean" a la madre, amenazándola con enterrar el cuerpo en la cárcel donde perdió la vida. Navalnaya ha subrayado que "Putin es el único responsable" de la actual situación, quien da las órdenes, "el mismo al que le gusta demostrar que es un devoto cristiano". El vídeo muestra, de hecho, al presidente en varios actos públicos vinculados a la iglesia ortodoxa. "Ya sabíamos que la fe de Putin era falsa, pero ahora se ha visto más claramente que nunca", ha sentenciado la viuda, que considera que "ningún verdadero cristiano haría lo que Putin está haciendo con el cuerpo de Alexei". Considera que incurre incluso en el "satanismo". Por este motivo, ha reclamado que la familia pueda recuperar "sin condiciones" el cuerpo: "Le torturaste en vida y ahora le sigues torturando en muerte". Navalnaya también ha aprovechado para vincular esta supuesta falsa religiosidad de Putin con la invasión iniciada sobre Ucrania, de la que este sábado se cumplen precisamente dos años. "Dices que luchas contra el mal occidental que interfiere en nuestros valores tradicionales, pero solo matas. Bombardeas a civiles de noche, con misiles consagrados en iglesias", ha criticado en su alocución. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/846321/1/autoridades-entregan-cuerpo-alexei-navalni-madre TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06