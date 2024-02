Tamara Falcó asiste a la primera boda del año junto a Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha aparecido este viernes en un evento de lo más especial. Se trata de la boda de su primo, Felipe Matossian -Marqués de Pons y sobrino nieto de Carlos Falcó- con Ina Morenés -hija de María del Carmen Allendesalazar y Ruiz de Arana, Marquesa de Velada y prima de Rita Allendesalazar, íntima amiga de la infanta Elena- en en la iglesia de las Calatravas, Madrid. La Marquesa de Griñón no ha querido faltar a este gran enlace matrimonial, el primero del año. También se han dejado ver por allí el Duque de Alba, Manolo Falcó, la Infanta Elena -debido a su amistad con la familia de l novia- Xandrá Falcó, Isabelle Junot y su marido, Álvaro Falcó. Después de semanas hablando de una posible crisis matrimonial entre Tamara e Íñigo, la hija de Isabel Preysler ha acudido a la boda junto a su marido. Un gesto que ha llamado la atención y que demuestra que entre ellos no existe ningún distanciamiento, después de que el empresario no acudiese al desfile de Pedro del Hierro donde ella sí dio la cara. La hija del recordado Marqués de Griñón ha llegado después de que la novia entrase en la iglesia y mientras que su marido aparcaba el coche, por eso Íñigo se ha dejado ver minutos más tarde. Como era de esperar, guardando silencio y sonriendo a las cámaras que se encontraban en las inmediaciones, Tamara ha lucido un look muy primaveral con un vestido de estampado de flores y un abrigo blanco ideal para el enlace. Eso sí, el tiempo no le ha acompañado mucho.