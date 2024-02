Scholz apuesta por reforzar la disuasión con Rusia en el segundo aniversario de la guerra

Berlín, 24 feb (EFE).- El canciller alemán, Olaf Scholz, abogó este sábado por reforzar la disuasión con Rusia a nivel nacional y europeo en un mensaje a los ciudadanos emitido con ocasión del segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

"Disuasión, capacidad de defensa, sé que son palabras que algunos no están acostumbrados a oír de boca de un canciller. Palabras que en Alemania no hemos usado durante tanto tiempo que casi han caído en el olvido", afirmó.

El canciller reiteró una vez más que, con su ataque contra el "orden de paz" en Europa, Moscú desencadenó un "cambio de época" del que sigue necesariamente la conclusión de que es necesario apoyar a Kiev en su autodefensa el tiempo que sea necesario.

La otra lección es que Alemania y Europa deben "hacer más" para poder defenderse de forma efectiva y ser "tan fuertes, que nadie se atreva a atacarnos".

La mejor garantía para la seguridad en Europa "es y seguirá siendo" la OTAN, aseguró el canciller, que enfatizó la necesidad de reforzar al mismo tiempo las capacidades de defensa europeas y modernizar las fuerzas armadas alemanas.

"Que la Bundeswehr (Ejército alemán) durante muchos años haya sido abandonada no es un secreto. Pero desde el cambio de época esto se ha terminado", remachó.

Scholz recordó que por primera vez este año Alemania cumplirá el requisito de la OTAN de invertir al menos el 2 % de su PIB en defensa, lo que se mantendrá "en los próximos años y décadas".

Indicó así que del presupuesto extraordinario de 100.000 millones de euros creado para modernizar las fuerzas armadas ya se han invertido 80.000 millones por ejemplo en encargar aviones de combate, fragatas y submarinos.

"En Ucrania vemos lo vital que es una defensa aérea efectiva contra cohetes y drones. Por eso este mismo años la Bundeswehr obtendrá un primer sistema de defensa aérea moderno que en Ucrania salva vidas humanas a diario", señaló, en referencia a los sistemas IRIS-T.

Scholz recordó además la iniciativa alemana a la que se han sumado a 21 estados europeos para crear un escudo antiaéreo que proteja el continente, a la par que llamó a acelerar la producción de sistemas de armamento y de munición.

"Sin seguridad, todo lo demás no es nada. Sin seguridad, no hay libertad, no hay democracia y no hay derechos humanos", concluyó Scholz. EFE

