Nvidia supera los US$2 billones en valor de mercado

(Bloomberg) -- Nvidia Corp. se convierte en la primera empresa de semiconductores con una valoración de US$2 billones, otro hito en su ascenso como el mayor beneficiario de una carrera por comprar acciones relacionadas con la inteligencia artificial durante el año pasado.

Las acciones del fabricante de chips llegaron a subir un 4,9% el viernes después de cerrar con una valoración de US$1,96 billones en la sesión anterior. El alza consolidará la posición de Nvidia como la cuarta empresa más valiosa del mundo después de avanzar cerca de un 65% desde principios de año, con una capitalización de mercado que solo es superada por Microsoft Corp., Apple Inc. y Saudi Aramco.

Mientras que Apple y Microsoft tardaron más de dos años en pasar de US$1 billón a US$2 billones, Nvidia lo logró en menos de un año en medio de una fiebre por la IA en Wall Street de la que su acción se está beneficiando.

Las acciones de Nvidia subieron después de informar impresionantes resultados que reafirmaron las apuestas de Wall Street sobre el potencial de sus tecnologías de inteligencia artificial. El fabricante de chips también entregó un pronóstico superior a las expectativas, impulsado por el gasto en IA de sus principales clientes, incluido Meta Platforms Inc.

Nvidia domina el mercado de chips gráficos diseñados para tareas informáticas complejas necesarias para alimentar aplicaciones de inteligencia artificial que las empresas se apresuran a desarrollar.

Nota Original: Nvidia Tops $2 Trillion Valuation in First for Chipmakers (1)

--Con la colaboración de Tom Contiliano y Cristin Flanagan.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.