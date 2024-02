Montse Tomé: "Somos un equipo que merecíamos estar en los Juegos"

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, dejó claro que se merecían clasificarse para los Juegos Olímpicos de París, no sólo por el nivel que están ofreciendo sino "por todas las anteriores que lucharon y no pudieron estar", y elogió a un equipo que "es humilde y ambicioso" y que tiene "ganas" de jugar el miércoles la final de la Liga de Naciones ante Francia. "Este era un partido en el que estaba el objetivo de los Juegos, que lo merecíamos. Lo habíamos preparado muy bien y estamos contentos con el trabajo realizado. Somos un equipo que merecíamos estar en los Juegos, por todas las anteriores que lucharon y no pudieron estar, y las que vivieron esos momentos del barro", celebró Tomé en rueda de prensa. La asturiano recalcó la buena "mezcla" que tiene su equipo entre veteranas y jóvenes, que se han ganado "la oportunidad de poder disfrutar" de una cita olímpica, nueva alegría tras haber accedido al cargo en "un momento difícil". "Nadie lo eligió, pero dimos un paso adelante. El primer día que me senté aquí estaba orgullosa de mi 'staff' y hoy puedo decir que todavía más", advirtió. "Hemos evolucionado como equipo, como 'staff' y hemos conseguido el objetivo, hemos trabajado duro para conseguirlo. Este es un grupo humilde y muy ambicioso, tenemos ganas de la final", añadió la entrenadora del combinado nacional. Para Tomé, entraron "fuerte al partido". "Desde el principio estábamos muy mentalizadas. Habíamos elaborado un plan de partido muy específico de lo que Países Bajos podía hacer e hicimos una primera parte fuerte. Sabemos de la capacidad de este equipo con balón y teníamos que ser serias con las transiciones con Beerensteyn y desde el principio ejecutamos el plan", detalló. "Lástima no hacer más goles en el primer tiempo y en el segundo no empezamos del todo bien, pero los cambios nos dieron ese 'punch' para que volviéramos a tener se último gol", añadió. "Hemos conseguido hacer un buen partido. Es cierto que en la fase de clasificación los mejores partidos fueron contra Suecia, sabemos que este equipo se crece ante los grandes", apuntó. La seleccionadora también se mostró "muy contenta" por el nuevo récord de espectadores con 21.856 viendo el choque en La Cartuja, que significa que van "dando pasos". "Si hemos vuelto a superarlo significa que vamos evolucionando. Tenemos que seguir progresando en esto, agradecemos a la afición que haya estado con el equipo, esperemos que hayan podido disfrutar", confesó. Tomé elogió el gran partido de Mariona Caldentey, "una jugadora inteligente al espacio de mucho nivel y muy influyente" en el juego de la campeona del mundo. "Está haciendo una gran temporada, los números la avalan y ha tenido un gran rendimiento", remarcó, mientras que cree que el debut de la joven Vicky López es "un refuerzo" para la cantera en la selección y el "talento natural" que existe. "Se ha ganado entrar en el campo porque ha hecho grandes entrenamientos", admitió.