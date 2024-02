Milei tacha de "degenerados fiscales" a los gobernadores que le reclaman fondos

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha calificado de "degenerados fiscales" a los gobernadores regionales opositores que reclaman una mayor entrega de fondos desde el Gobierno central y que han intensificado sus críticas en las últimas horas. Milei ha respondido con contundencia al aviso lanzado por el gobernador de Chubut, Ignacio Rodríguez, que amenazó con cortar el suministro de gas y petróleo desde el próximo miércoles por la caída de la denominada 'coparticipación'. "Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia", ha respondido Milei, que ha retado al gobernador de Chubut a no esperar al próximo miércoles, cortar de manera inmediata los suministros y atenerse a las consecuencias judiciales que ello suponga. Para "desenmascarar la mentira" de los "degenerados fiscales", la oficina de Milei ha divulgado un comunicado en el que explica que el dinero que echa en falta Chubut, unos 13.500 millones de pesos (cerca de 14,9 millones de euros), corresponden a una deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. "Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la coparticipación", ha explicado el Gobierno, que ha reiterado su compromiso de reducir el gasto público y de luchar contra el "despilfarro". "El pueblo argentino eligió al presidente Javier Milei para terminar con los privilegios de la casta, y eso es lo que va a suceder", ha añadido, acusando directamente a Torres de emitir amenazas de "carácter chavista" con el apoyo de otros compañeros peronistas. En redes sociales, Milei ha cargado contra todos ellos: "Ver como toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con un pobreza por las nubes me da asco".