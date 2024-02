La Policía de Canadá sufre un ciberataque "alarmante" aunque "sin daño para los canadienses"

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) ha denunciado este viernes que sus sistemas han sido objeto de un "alarmante" ciberataque, aunque han asegurado que no se ha detectado amenaza alguna para la población canadiense. "La situación está evolucionando rápidamente, pero en este momento no hay ningún impacto en las operaciones de la RCMP y no se conoce ninguna amenaza a la seguridad de los canadienses", ha explicado un portavoz de las autoridades policiales en un comunicado recogido por la cadena CBC News. El mismo portavoz ha calificado la infracción de "alarmante" por su magnitud, pero ha subrayado que "el rápido trabajo y las estrategias de mitigación implementadas demuestran los importantes pasos que ha tomado la RCMP para detectar y prevenir este tipo de amenazas". Desde la Real Policía Montada de Canadá han asegurado que se ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de este "evento cibernético", así como para determinar el alcance del ataque. Por el momento, las autoridades han descartado cualquier posible impacto en los servicios de Inteligencia del país, aunque no se han dado a conocer más detalles sobre la agresión. Por su parte, la Oficina del Comisionado de Privacidad (OPC) ha afirmado estar al tanto del ciberataque y ha advertido de que habrá que "determinar los próximos pasos" para obtener más información al respecto.