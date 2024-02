La Justicia tunecina condena 'in absentia' al expresidente Moncef Marzuki a ocho años de cárcel

El Tribunal de Primera Instancia de Túnez ha condenado este viernes 'in absentia' al expresidente Moncef Marzuki, crítico con el actual mandatario Kais Saied y fundador del opositor Congreso para la República (CPR), a ocho años de cárcel por incitar al desorden. Marzuki, exiliado actualmente en Francia, ha sido condenado "por intentar cambiar la forma de gobierno, incitar a la gente a armarse unos contra otros o provocar disturbios, asesinatos o saqueos en territorio tunecino", ha informado la emisora Mosaique FM. El opositor criticó en Facebook la decisión de Saied de cesar al entonces primer ministro Hichem Mechichi, suspender el Parlamento y arrogarse todas las competencias. Asimismo, aplaudió la decisión de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) de aplazar una cumbre por las tensiones políticas en el país. Sus múltiples criticas provocaron que la Justicia tunecina dictara en noviembre de 2021 una orden de arresto internacional en su contra por suponer una "amenaza" para el Estado. El presidente Saied también ordenó la retirada del pasaporte diplomático de Marzuki, que respondió que no se vería afectado por las decisiones de unas autoridades ilegítimas". Marzuki ya fue condenado a cuatro años de cárcel 'in absentia' en diciembre de 2021 por "poner en peligro la seguridad del Estado" tras acudir a una manifestación en París y pedir al Gobierno francés su rechazo al mandato de Saied, según informó la agencia estatal TAP.