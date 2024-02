La huelga indefinida de médicos en prácticas en Corea del Sur suma ya cinco días

Los principales hospitales surcoreanos están viendo afectados sus servicios debido a la huelga de miles de médicos en prácticas que suman ya cinco jornadas consecutivas de huelga indefinida contra el plan del Gobierno para incrementar el número de médicos. Casi un centenar de hospitales han cancelado o aplazado operaciones no esenciales y han rechazado ingresos considerados como no emergencias para concentrarse en los casos más graves, según informal la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Hasta la noche del jueves habían presentado su renuncia 8.897 de los 13.000 médicos en prácticas de los 96 hospitales universitarios del país, es decir, un 78,5 por ciento. Hasta 7.863 han dejado sus puestos de trabajo pese a la orden del Gobierno de acudir a trabajar, según datos del Ministerio de Sanidad. El Hospital Nacional Universitario de Chungnam, en Daejeon, ha rechazado este sábado varios pacientes en urgencias por la falta de médicos. "Una abuela ha venido sola a la sala de urgencias, pero dicen que solo pueden atender a pacientes críticos", ha relatado un paramédico. La paciente ha sido trasladada a un hospital cercano más pequeño. Las autoridades han elevado a "grave" la situación del servicio sanitario y han instado a la población que tenga síntomas leves que vaya a centros de salud en lugar de a los hospitales generales. Además ha puesto en marcha un sistema de telemedicina para consultas y prescripciones en todos los hospitales y centros de salud mientras dure la huelga y se han abierto los hospitales militares a la población general para emergencias. Los médicos y estudiantes de medicina han expresado su rechazo al plan del Gobierno de incrementar en 2.000 el número de estudiantes de Medicina para el año próximo, hasta casi duplicar las 3.058 plazas actuales. El objetivo final es paliar las previsiones de que faltarán 15.000 médicos para 2035, pero los profesionales aseguran que hay suficientes trabajadores y que no se les ha tenido en cuenta para planificar esta iniciativa. También alegan que no hay incentivos para estudiar especialidades clave como medicina de familia, pediatría, obstetricia o emergencias. Los profesionales han convocado una gran manifestación para el domingo 3 de marzo a pesar de las amenazas de sanciones e incluso de arrestos para los médicos que no acudan a sus puestos de trabajo.