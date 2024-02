La Berlinale entrega este sábado su Oso de Oro con dos aspirantes latinoamericanas

Berlín, 24 feb (EFE).- El jurado internacional de la Berlinale, presidido por la oscarizada Lupita Nyong'o y con el español Albert Serra entre sus miembros, dará a conocer este sábado el palmarés de su 74 edición y entregará su Oso de Oro a una de las 20 películas incluidas en su sección oficial.

Tras nueve días de proyecciones, la ceremonia de clausura arrancará a las 18.30 GMT en el Berlinale Palast.

Entre las aspirantes hay dos latinoamericanas: la dominicana 'Pepe', dirigida por Nelson Carlo de los Santos, una propuesta atípica donde el fantasma de un hipopótamo sirve para reflexionar sobre el colonialismo, y la mexicana 'La cocina', de Alonso Ruizpalacios, un tributo a los inmigrantes que trabajan entre fogones.

Entre las favoritas de la crítica se ha destacado la austriaca 'The devil's bath', un filme de terror dirigido por Veronika Franz y Severin Fiala, realista que transcurre en el siglo XVIII y que alza la voz por las mujeres silenciadas en el mundo rural.

Y la iraní 'My favourite cake', que anoche recibió el premio Fipresci de la crítica internacional, una historia de amor que desafía los cánones del régimen iraní y por la que sus directores, Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha, fueron represaliados sin poder viajar a la Berlinale.

Empeñado en promover el entendimiento intercultural y abrir perspectivas sobre la diversidad del mundo, el festival codidirigido por última vez por Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian ha puesto especial atención al continente africano.

Con propuestas como el aplaudido documental 'Dahomey', de Mati Diop, sobre la restitución de bienes coloniales; la romántica 'Black Tea', de Abderrahmane Sissako, o la tunecina "Who do I belong to", de Meryam Joobeur.

La Berlinale ha escuchado además historias de emancipación femenina, desde la italiana "Gloria!", de Margherita Vicario, fábula occidental de época con espíritu pop, a la nepalí 'Shambhala', imbuida por el budismo, de Min Bahadur Bham.

Los abusos en la Iglesia en Irlanda ("Small things like these", de Tim Mielants), los dilemas del sistema carcelario ("Vogter" de Gustav Möller) o la angustia por el futuro de los jóvenes ('Langue étrangere' de Claire Burguer), han sido otros de los temas tratados.

Tampoco han faltado distopías como la francesa 'L'empire' de Bruno Dumont y la italiana "Another End", de Piero Messina. Pero mejor valoradas han resultado historias más personales como la alemana 'Sterben' ('Dying'), de Matthias Glasner, o la coreana 'A traveler's need', de Hong Sang-soo

El sábado por la mañana se darán a conocer, en rueda de prensa, los premios de los jurados independientes del certamen y por la tarde, a partir de las 18.30 horas, tendrá lugar la ceremonia de clausura.

El jurado oficial internacional lo completan el actor estadounidense Brady Corbet, la cineasta china Ann Hui, el alemán Christian Petzold, la actriz italiana Jasmine Trinca y la escritora ucraniana Oksana Zabuzhko.