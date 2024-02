La abogada de Dani Alves, tras comunicarle su condena a 4 años y medio de cárcel: "Está tranquilo. Vamos a recurrir"

Durísimo varapalo para Dani Alves. Este jueves la Audiencia de Barcelona hacía pública la sentencia por la que el futbolista, considerado culpable de un delito de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona el 30 de diciembre de 2022, ha sido condenado a cuatro años y seis meses de cárcel; además de cinco años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses; así como una indemnización de 150.000 euros y el pago de las costas del proceso. Una sentencia que la abogada del brasileño, Inés Guardiola, ya ha confirmado que piensan recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, intentando además que Alves salga de la prisión de Brian 2 en libertad provisional, algo que le ha sido denegado en varias ocasiones por el elevado riesgo de fuga. Horas después de conocer la sentencia Inés Guardiola y la abogada brasileña Miraida Puente Wilson, acompañadas por el mejor amigo del jugador, Bruno Brasil, se han reunido con él en la cárcel, y la letrada no ha dudado en desmentir los rumores que apuntan a que solicitará un permiso para que Dani pueda salir de prisión en Semana Santa: "No, vamos a recurrir la sentencia. Es lo que vamos a hacer ahora, recurrir la sentencia. Ya os lo he dicho". Tras varias horas reunida con el brasileño, Inés Guardiola abandonaba la prisión y revelaba cómo se encuentra tras la condena a 4 años y medio de cárcel. "Está bien, está sereno. No voy a decir nada más que vamos a interponer el recurso de apelación, ¿de acuerdo? Seguimos insistiendo en su inocencia y él está sereno y tranquilo. Estamos confiados en que finalmente pues, confiemos en que se acordará lo que creemos, que es inocente. No voy a decir más ahora" ha explicado. Aunque por el momento la abogada asegura que solo está "centrada en el recurso de apelación y en estudiar bien la sentencia", Inés Guardiola sí ha querido dejar claro que "por supuesto que no hay riesgo de fuga" y que Alves no abandonaría España si se le concediese la libertad provisional. Insistiendo en que lo único que va a confirmar es que efectivamente van a recurir la sentencia, la abogada tampoco ha querido aclarar si, como se ha publicado, es Neymar quien le va a dejar al jugador los 150.000 euros con los que tiene que indemnizar a la víctima.