Israel informará a la CIJ el lunes de las medidas tomadas para cumplir su mandato

El Gobierno israelí remitirá el próximo lunes a la Corte Internacional de Justicia una notificación formal sobre sus acciones para cumplir con su orden de adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a la población palestina de la Franja de Gaza de presuntos abusos contemplados en la Convención sobre Genocidio y garantizar de manera "urgente" que recibe la ayuda necesaria. Esta comunicación sería el resultado de la orden del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para remitir un informe "disperso" al respecto, según informa el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'. El texto ha sido elaborado por los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia y se concentra en las órdenes para "evitar y castigar las incitaciones directas y públicas a cometer genocidio" y los pasos para "permitir la entrega de servicios básicos necesarios urgentes y la ayuda humanitaria para hacer frente a las adversas condiciones de vida que afrontan los palestinos en la Franja de Gaza" y para "evitar la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas" relativas al presunto genocidio. El tribunal también condenó a Israel a "tomar todas las medidas que pueda para evitar la comisión" de actos genocidas y a "garantziar con efecto inmediato" que el Ejército israelí no está perpetrando actos genocidas. La postura de Israel es que ya no está perpetrando ningún acto genocida contra los palestinos de Gaza y así lo argumentó en las vistas orales celebradas en La Haya y en el material remitido al tribunal. Afirma además que poco puede hacer en la práctica para cumplir aún más con estas órdenes. El dictamen de la CIJ establece que al menos algunos de las acciones israelíes en la Franja de Gaza podrían ser tipificadas como genocidio conforme a la Convención del Genocidio y por ello pedía una serie de medidas preventivas, aunque no ordenó paralizar la ofensiva, como pretendía la acusación de Sudáfrica. Casi 30.000 palestinos han muerto en la ofensiva militar israelí lanzada sobre la Franja de Gaza el 7 de octubre en represalia por ataque de milicias palestinas en el sur de Israel que se cobró la vida de unas 1.200 personas.