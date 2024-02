Gisela recibe el alta hospitalaria tras su ingreso por problemas en el riñón

Esta mañana nos enterábamos del nuevo bache de salud por el que atraviesa Gisela, tras ser ingresada de urgencia en el hospital por problemas de riñón, como ella misma compartía con sus seguidores, lanzando un mensaje tranquilizador al revelar que su hijo -al que llamará Indiana- se encuentra perfectamente aunque no están siendo momentos fáciles para ella. Tal y como ha podido conocer Europa Press, la cantante ya ha recibido el alta hospitalaria. Tanto ella como su bebé se encuentran en perfecto estado y ahora mismo, ya estaría descansando en su domicilio junto a su pareja, quien se ha convertido en uno de los principales apoyos estos meses. "El bebé está bien y sigue dentro de la barrigota... es mi riñón el que me ha llevado a volver a ingresar... pero de momento todo controlado... estoy en las mejores manos" publicaba este viernes en Instagram con una imagen de sus manos apoyadas en su abultadísima tripita. "En nada a casa, a esperar a mi peque cuidándome mucho para que el horno no deje de funcionar" concluía, dejando entrever que en los próximos días regresará a su domicilio para descansar en la recta final de su accidentado embarazo... pero lo cierto es que su alta se ha adelantado a este viernes, tal y como han confirmado fuentes a Europa Press.