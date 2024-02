García confía en llegar a "un texto mejorado y compartido" del proyecto de ley de la Agencia Estatal de Salud Pública

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado estar "convencida" de que "con diálogo y entendimiento" se llegará a "un texto mejorado y compartido" del proyecto de ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, después de que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Junts presentaran a inicios de semana dos enmiendas a la totalidad con devolución al texto. "Este no es un proyecto nuevo. Es un proyecto que está pendiente para reformar la ley del año 2011 y que ha cobrado especial relevancia desde la pandemia, para que no nos vuelva a pillar desprevenidos", ha defendido García, en declaraciones a los medios. Ambos grupos parlamentarios pidieron devolver el texto sobre la Agencia Estatal de Salud Pública al Gobierno por "invasión competencial". Para el PNV, el proyecto de ley "podría entrar en conflicto con normativa autonómica", como la recientemente aprobada Ley de Salud Pública de País Vasco, así como con competencias que corresponden a las CCAA. En este mismo sentido, para Junts, el texto propuesto por el Gobierno "olvida" que corresponde a la Generalitat, en materia de sanidad y salud pública, la "competencia exclusiva" sobre la organización y el funcionamiento interno, la evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios y la ordenación farmacéutica. Así las cosas, la ministra ha recordado que es "la propia Unión Europea" la que insta a la creación de esta herramienta para demostrar lo aprendido durante la pandemia, a fin de "tener respuestas ágiles y coordinadas" de cara al futuro. EL GOBIERNO DIO LUZ VERDE AL PROYECTO A FINALES DE ENERO La aprobación del mencionado proyecto de ley tuvo lugar en el último Consejo de Ministros de enero, con el fin de que el Congreso de los Diputados pudiera darle luz verde en los tres meses siguientes. En ese momento, la ministra de Sanidad destacó que este llevaba "en un cajón" diez años. Si bien se trata de un proyecto que se gestó en la legislatura anterior, muchas de estas reformas llevan pendientes desde 2011, en el seno de la Ley General de Salud Pública. En total, esta agencia tiene cinco misiones. La primera es modernizar y cohesionar los sistemas de vigilancia y radares para que puedan responder "con agilidad" a futuras pandemias, epidemias y amenazas para la salud. La segunda es la incorporación del enfoque 'One Health', que tiene que ver con que la salud de las personas está interrelacionada con la salud ambiental --destacando circunstancias como el cambio climático--, y con la salud animal. Por tanto, la Agencia Estatal de Salud Pública también reforzará la capacidad de evaluación de información y de recomendación ante los riesgos de la emergencia climática. Otro objetivo del organismo es mejorar la coordinación y la colaboración científica y académica con la industria y con las diferentes administraciones e instituciones para, a fin de monitorizar y acompañar las diferentes estrategias de respuesta. El último cometido de la agencia será evaluar los determinantes sociales de la salud, que son los agentes que "impactan más" en la salud de la población, según la titular de Sanidad.