Gabriela Guillén reaparece en su primer acto público tras ser mamá

Después de varios meses desligada del los copromisos profesionales con el mundo de la moda, Gabriela Guillén ha decidido regresar al trabajo y disfrutar del desfile de la firma Regina Dondé que tuvo lugar en Casa México, en Madrid. Arropada por algunas de sus amigas como Raquel Arias, la recién estrenada mamá mostró su mejor versión demostrando que está completamente recuperada del parto y dispuesta a volver al trabajo. Reconociendo que había tenido la oportunidad de presentar a su hijo a algunos de los amigos más cercanos de Bertín como es el caso de 'El Turronero', Gabriela dejaba claro una vez más que no quería hablar del padre de su hijo y mucho menos sobre la demanda de paternidad: "Es que no voy a contar, si me preguntáis por él, yo lo siento mucho, pero no voy a decir nada, de verdad. Yo no puedo decir absolutamente nada sobre él.Es el padre de mi hijo, pero nada más, nada más". Después de las muchas especulaciones sobre cómo se habría tomado Bertín que Gabriela haya estado con algunos de sus amigos más íntimos e incluso que se haya publicado que 'El Turronero' podría llegar a ser el padrino del pequeño, Gabriela intentaba calmar las aguas: "No quiero meter a él en medio de esto, es un amigo y ya está. O sea, no tiene nada que ver con el tema de la relación".