Eugenia Osborne desvela el "bache" de salud que atraviesa su padre: "Está flojillo, no se acaba de recuperar"

A pocos días de que su hijo cumpla dos meses, Gabriela Guillén ha retomado su vida social y este jueves se ha convertido en la gran protagonista del desfile de la firma Regina Donde que se ha celebrado en la Casa de México de Madrid. Acompañada por su íntima amiga Raquel Arias, la paraguaya atendió con una gran sonrisa a la prensa tras presentar a su bebé a dos de los mejores amigos de Bertín Osborne, José Luis López 'El Turronero' y Rafael Dona Vega -dueño de la firma 'El Capote', en cuya campaña publicitaria conoció al cantante- aunque evitó revelar si hay novedades de la demanda de paternidad que interpuso hace varias semanas contra el presentador. Y mientras Gabriela acaparaba todos los focos en su reaparición pública, a escasos kilómetros de allí Eugenia Osborne asistía al lanzamiento de Omoda, la marca de coches china que promete revolucionar el concepto de la conducción. Siempre encantadora, la hija mediana de Bertín ha evitado revelar qué le parece que la paraguaya haya presentado a su bebé al 'Turronero' y al dueño de 'El Capote' sabiendo que son íntimos de su padre. "No sé nada, pero sabéis que sobre ese tema no voy a hablar ahora ni nunca. Entiendo que me preguntéis pero no voy a hablar" ha afirmado con una sonrisa resignada. Tampoco ha querido decir nada sobre si su protegonitor ha recibido ya la demanda de paternidad de Gabriela, aunque ha sido cuando le hemos preguntado cómo se encuentra el cantante de rancheras cuando nos ha dejado de lo más preocupados con su respuesta revelando que no está del todo recuperado del Covid que sufrió a principios de enero: "Pues ahí va, ahí va. Porque se le ha como enquistado un poco el...La gripe o COVID o lo que sea, del COVID, pues sí, está ahí, ahí. Más o menos. Sí, sí, le está costando, la verdad. Está un poco más pachucho, pero bien sí". A pesar de que no está al 100%, Eugenia sí ha querido dejar claro que su estado de ánimo es bueno y Gabriela no ha influído en absoluto en que esté un poco "pachucho". "No, él está feliz y además cuando estamos ahí todos, tíos, hermanos y tal, está encantado. Yo veo al Bertín de siempre aunque le veo un poco flojillo". "De salud que ha estado regular, pero vamos, que está bien y poco a poco" ha zanjado cuando le hemos preguntado si su polémica con Gaby tiene algo que ver en este bache.