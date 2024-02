España cierra la primera jornada en el quinto puesto; Australia y Dinamarca, colíderes

Redacción deportes, 24 feb (EFE).- El equipo de España, al mando de Diego Botín, ocupa la quinta posición de la general al final de la primera jornada del Gran Premio de Australia, octava prueba del Circuito Mundial SailGP de catamaranes con 'foils' F50 que hoy se ha iniciado en aguas de la bahía de Sydney y que lideran empatados Dinamarca y Australia, el gran favorito.

A diferencia de las últimas pruebas disputadas en Oriente Medio, con apenas viento, hoy en Sydney, en una campo de regatas espectacular, alrededor de la famosa Shark Island y con viento de componente Sur-Sureste de 13-14 nudos (24 a 26 km/h), 21ºC, cielo cubierto y algo de oleaje, las mangas han sido espectaculares y los F50 con 'foils' han 'volado' hasta los 80 km/h.

El F50 español 'Victoria', formado hoy con Diego Botín (timonel) Florian Trittel (trimmer vela en ala), Joel Rodríguez (controlador de vuelo), Joan Cardona (táctico y Grinder), Stewart Dodson (Grinder) y Nicole van der Velden (Estratega), ha sido algo irregular, aunque ha mejorado en las salidas y en la respuesta a las maniobras de los rivales, ahora más contundentes.

En la primera manga llegó incluso a estar segundo, pero tuvo que ceder ante el impulso de los dos grandes favoritos para finalizar cuarto. Australia, con Tom Slingsby como timonel, y Nueva Zelanda, donde hoy debutaba como timonel el australiano Nathan Outteridge como relevo de Peter Burling, ausente por su próxima paternidad. También ante la sorprendente Dinamarca de Nicolai Sehested, la gran sorpresa y que con dos segundos puestos y un tercero comparte liderato con los australianos.

El equipo de Canadá, que no finalizó la primera manga por un problema hidráulico, ya no competiría en esta jornada. Y, tras la victoria australiana en la primera manga, España salía perfectamente en el segundo y en el tercer tramo del recorrido, ya se colocaba líder, y no cedería el mando para imponerse con cinco segundos a Australia y con 13 a Dinamarca, de nuevo en la pelea.

En la última manga del día, el barco español salió algo retrasado y se mantuvo entre los cuatro primeros, pero fue perdiendo posiciones -incluso fue último-, y finalizó octavo y penúltimo, lo que le llevaba al quinto puesto de la general.

Nueva Zelanda se imponía con 18 segundos sobre Dinamarca y Australia era cuarto a 33 segundos del vencedor. No hay que olvidar que los australianos son líderes del circuito con solo seis puntos de ventaja sobre los 'kiwis' y mañana se lo juegan todo.

Lo positivo para España es que mañana parte a solo cuatro puntos de Nueva Zelanda, tercero en la general, plaza que da acceso a la final.

Lo cierto es ha sido un día negro tanto para Canadá, por su avería, como para Gran Bretaña, al mando de Giles Scott, octavo en la general, y para Estados Unidos, con Taylor Canfield como timonel y que aún no se han adaptado a los F50.

Mañana domingo, día 25, a partir de las 16:00 hora local (06:00 hora española), se disputarán dos nuevas mangas para dar paso a la final, que disputarán los tres primeros de la general, para decidir el vencedor de la prueba.

Clasificación General GRan Premio de Australia/Sydney(1ª jornada/3 mangas disputadas).1. Dinamarca Nicolai Sehested (DIN) 26 puntos... Australia Tom Slingsby(AUS) 26.3. Nueva Zelanda Nathan Outteridge (NZL) 24.4. Francia Quentin Delapierre (FRA) 21.5. España Diego Botín (ESP) 20.6. Suiza Sébastian Schneiter (SUI) 13.7. Alemania Erik Heil (GER) 12.8. Gran Bretaña Giles Scott (GBR) 11.9. Estados Unidos Taylor Canfield (EE.UU.) 910. Canadá Phil Robertson (NZL) 1.EFE

