El precio de la luz registrará este domingo su precio más bajo en lo que va de 2024, a 3 euros/MWh

El precio del mercado mayorista eléctrico, el denominado 'pool', registrará este domingo su precio más bajo en lo que va de 2024, con una media para la jornada de 3,06 euros por megavatio hora (MWh), tras anotarse un descenso del 56% respecto al precio de este sábado. El precio máximo será de 7,2 euros/MWh, registrándose entre las 21.00 y las 22.00 horas, mientras que se dará una hora, entre las 16.00 y las 17.00 horas, a cero euros/MWh, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press. Junto a esa hora de cero euros/MWh que marcará el 'pool', también se registrarán otras horas a prácticamente esos niveles -0,43 euros/MWh y 0,01 euros/MWh-, entre las 12.00 y 16.00 horas y entre las 17.00 y las 18.00 horas. En total, cinco horas en las que el precio estará en torno a los 0,0 euros/MWh. No obstante, este precio no se traslada luego al recibo exactamente a esos cero euros, ya que existen unos costes fijos para el consumidor eléctrico, por peajes, cargos y ajustes del sistema. Este importante descenso en el mercado mayorista de la electricidad se deberá, principalmente, a la presencia de una borrasca en forma de vientos y tormentas que impulsará la presencia de las renovables -especialmente eólica- en el 'mix' de generación, así como a la caída de la demanda con la llegada del fin de semana con respecto a los días laborables. El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que con la entrada en 2024 se adoptó nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. En concreto, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representen el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% a partir de 2026.