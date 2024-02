Diego Pablo Simeone: "El entrenador prepara mal los partidos de visitante"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó la falta de contundencia en ambas áreas este sábado en el empate (2-2) contra el Almería, alargando una mala dinámica fuera de casa de la que se hizo responsable, aunque contento con sus jugadores. "El partido fue bastante claro. Empezamos muy bien, tuvimos la jugada de Barrios que no la puede controlar y se queda mano a mano con el portero, la de Memphis. No fuimos contundentes en esas jugadas que tuvimos para conducir el partido, fuimos débiles en los dos goles que nos han metido", dijo en rueda de prensa. "No tuvimos la solidez que necesita ese tipo de acciones. Por poco del tercero que nos patean también es gol. No pudimos ser contundentes en ninguna de las dos facetas. En ataque tuvimos situaciones de gol en el segundo tiempo, con el 2-2, la de Riquelme, la de Morata dos veces. Necesitamos mejorar la parcela defensiva y seguir insistiendo en tener ocasiones. El gol llegará", añadió. Por otro lado, el 'Cholo' apuntó que le gustó su equipo pero señaló de nuevo a esa falta de contundencia. "Las situaciones más claras las tuvimos nosotros. Me gustó la energía con la que jugó el equipo. Siempre buscando. Me gusta la intención que tuvieron, nos faltó la contundencia en la parte defensiva y en la ofensiva al final", afirmó. "El entrenador prepara mal los partidos de visitante. Son muchos partidos, son muchos puntos perdidos y la responsabilidad es mía. Lo que les exijo sé que lo tienen, se lo voy a sacar", terminó, sobre los malos números esta temporada fuera de casa.