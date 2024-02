Crónica del Almería - Atlético de Madrid, 2-2

El Atlético de Madrid no pudo (2-2) con el Almería este sábado en la jornada 26 de LaLiga EA Sports por culpa de dos golazos de Luka Romero, que lideraron la buena reacción del colista a pesar de que los madrileños se pusieron dos veces por delante en el marcador del Power Horse Stadium. Los de Diego Pablo Simeone fallaron lejos de casa una vez más y antes de recibir al Athletic Club el jueves con la final de la Copa del Rey en juego. Los rojiblancos, que no afianzan la zona 'Champions' en la tabla precisamente ante el acecho de los vascos, perdonaron a un Almería en crisis pero que no se rinde. Los del 'Cholo' tuvieron al colista en sus manos con el gol de Ángel Correa a los dos minutos, pero el Almería demostró que tiene intención de seguir peleando sus partidos aunque sea incapaz de ganar. El conjunto andaluz se levantó de ese primer golpe y también del de Rodrigo de Paul en el segundo tiempo. Los locales buscaron el milagro con todos sus fichajes del invierno en el once titular y Luka Romero resultó ser un acierto rotundo. El joven argentino, que debutó en 2020 con 15 años en la Liga con el Mallorca, reapareció por la puerta grande con dos golazos para complicar la papeleta al Atlético. El cuadro madrileño vio torcerse ese bueno inicio, que fabricó Reinildo y remató sólo en el área Correa, a pesar de que Pablo Barrios tuvo el segundo poco después. Pasados 20 minutos, el Almería se olvidó del mal arranque y empezó a llegar a la portería rival, con el 'Choco' Lozano avisando a Oblak. Con todo, el gol de Luka no lo vio nadie venir, un latigazo desde la frontal (1-1). Los locales se fueron incluso arriba y peligró ahí la espalda con el Atlético encontrando a Memphis con campo por delante. Por ahí llegó el castigo de los de Simeone en el segundo tiempo, con un Almería volcado en el campo rival y un conjunto colchonero vertical en la contra. Molina la montó y Rodrigo de Paul la resolvió, con algo de fortuna porque su disparo lo tocó Radovanovic (1-2). Poco después, los de Simeone tuvieron otra con Riquelme, uno de los cambios al descanso junto a Llorente, en otro rebote con un rival que mandó el balón al larguero. El mal panorama del colista lo volvió a despejar Luka, esta vez en pared con otro recién llegado como Jonathan Viera, con un golazo con el exterior a la escuadra. El héroe local no pudo continuar por molestias y la reacción almeriense empezó a verse en su tope. Simeone metió a un Álvaro Morata entre algodones por su susto en el Sánchez-Pizjuán y el internacional español la tuvo pero no superó a Maximiano. Ambos equipos apretaron en el centro del campo y adelantaron las defensas, sin dar por bueno el empate. Así, Morata tuvo la última visitante y Melero también pudo dar el triunfo a un Almería que sigue sin ganar esta temporada y tiene el destino del descenso ya casi escrito. Mientras, el Atlético llega a la hora de la verdad de la temporada irregular pero vivo, aunque tendrá que remontar al Athletic y también al Inter de Milán. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ALMERÍA, 2 - ATLÉTICO DE MADRID, 2. (1-1, al descanso). --ALINEACIONES. UD ALMERÍA: Maximiano; Pubill, Édgar, Radovanovic (Chumi, min.69), Langa; Robertone (Lopy, min.82), Baba; Luka Romero (Sergio Arribas, min.69), Jonathan Viera (Melero, min.78), Embarba; y Lozano (Baptistao, min.78). ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Savic, Gabriel Paulista, Reinildo, Lino (Riquelme, descanso); Koke (Llorente, descanso), Barrios, De Paul (Witsel, min.82); Correa (Saúl, min.70) y Memphis (Morata, min.70). --GOLES: 0 - 1, min.2, Correa. 1 - 1, min.28, Luka. 1 - 2, min.57, De Paul. 2 - 2, min.64, Luka. --ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego). Amonestó a por parte del Almería. Y a Reinildo (min.40) en el Atlético. --ESTADIO: Power Horse Stadium.