Colombia comenzará entre abril y junio a extraer piezas del galeón español 'San José'

El ministro de Cultura de Colombia, Juan David Correa, ha anunciado el inicio de una operación entre abril y junio para comenzar a sacar piezas del galeón español 'San José', hundido frente a las costas de Cartagena de Indias, utilizando un brazo robótico. "Vamos a ir con el barco en abril, mayo o junio, dependiendo de las condiciones del mar. Lo que tenemos es que meter un brazo robótico a 600 metros de profundidad", ha explicado Correa durante un acto en el Museo Naval de Cartagena, recogido por la emisora Caracol Radio. "Esto es una suerte de exploración, como si fuéramos al espacio para poder recuperar dos, tres, cuatro materiales para poder entender qué les pasa a esos objetos cuando aparecen en la superficie, en la atmósfera después de haber estado sumergido tres siglos allá abajo", ha relatado. Correa ha descartado en ese sentido que Colombia vaya a recuperar el tesoro del galeón este año. La próxima investigación estará liderada por la Dirección General Marítima (Dimar) y la Armada Nacional. El fin es "extraer algunas unidades del pecio arqueológico para investigar sus dimensiones culturales y técnicas". "Para nosotros esto tiene un valor histórico, simbólico, cultural, no tiene un precio", ha destacado Correa en declaraciones a la revista 'Semana'. El Gobierno gastará solo en 2024 18.000 millones de pesos (4,2 millones de euros) en el proyecto y la idea es trabajar en un documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) para que queden asegurados los recursos durante los diez próximos años. LITIGIO CON UNA EMPRESA CAZATESOROS Mientras, la directora encargada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Paula Robledo, ha destacado que el Estado de Colombia ha entrado formalmente en litigio arbitral internacional con la empresa Search Armada ante la Corte Permanente de Arbitraje por los derechos patrimoniales sobre el galeón. La empresa cazatesoros estadounidense reclama los derechos sobre el descubrimiento de la nave, como expone en una notificación de arbitraje presentada el 19 de diciembre de 2022. "El mensaje es muy claro y transparente: el litigio arbitral con Search Armada por los derechos patrimoniales del galeón San José acaba de iniciar formalmente", ha apuntado durante su intervención en el simposio internacional Perspectivas y desafíos del proyecto de investigación en el galeón 'San José' que se celebra en Cartagena. "Esto nos genera una alerta que como Estado tenemos que atender de manera coordinada [desde] el sector cultura, de justicia, defensa y todos los que hacemos parte de esta mesa de trabajo por la defensa de nuestro patrimonio cultural", ha añadido Robledo. Para Robledo, "el camino de nuestra defensa del galeón 'San José' no será un camino fácil", ya que "Sea Search armada reclama 10.000 millones de dólares, correspondiente a lo que ellos llaman el 50 por ciento del galeón San José". Además, ha indicado que desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado han "repelido las amenazas y los reclamos de estos cazatesoros en las cortes del Distrito de Washington, incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". EMBAJADOR ESPAÑOL En el acto de Cartagena ha participado el embajador de España en Colombia, Joaquín de Arístegui, quien ha planteado la posibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral que facilite este proyecto de investigación. "Tengo instrucciones de mi Gobierno de ofrecerle a Colombia la posibilidad de trabajar en un acuerdo bilateral para crear un nuevo paradigma en materia de protección del patrimonio subacuático", ha apuntado. El galeón 'San José' era un barco de guerra de pabellón español que se hundió en 1708 en el transcurso de un combate naval con 600 marineros a bordo. El pecio se encuentra a más de 600 metros de profundidad. España sostiene que es un buque de Estado y, como tal, sus restos tienen la consideración de tumba submarina y no pueden ser objeto de explotación comercial.