Cierran el parque temático de Hello Kitty en Tokio por una amenaza terrorista

El parque temático Sanrio Puroland de Tokio, cuya principal estrella es el personaje Hello Kitty, ha cerrado este sábado sus puertas tras recibir una amenaza "terrorista" por correo electrónico en la que advertían de un "objeto peligroso" en el recinto. "Hoy, 24 de febrero de 2024, sábado, hemos recibido un correo electrónico con una amenaza terrorista. No podemos garantizar adecuadamente la seguridad de nuestros clientes, artistas y personal, por lo que hemos decidido cerrar hoy", ha informado el propio parque temático en un comunicado oficial. El propio parque informa de que reanudará el domingo sus actividades "normales" cuando hayan conseguido "confirmar la seguridad en colaboración con la Policía". La Policía Metropolitana de Tokio ha informado de que recibió una llamada de un trabajador de Puroland sobre las 9.00 alertando del correo electrónico de amenaza, según recoge el diario 'Mainichi Shimbun'. Por el momento no se ha localizado ningún tipo de objeto peligroso, ha informado la comisaría de Tama Chuo, que investiga ya el origen del correo electrónico de amenaza.