Carlo Constanzia explota y se enfrenta a gritos a la prensa: "¿Esto no es acoso? Iremos por abogados o lo que haga falta

Sentimientos agridulces para Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, que han visto como su incipiente relación se ha convertido en un 'trío' en el que la prensa -cámaras, fotógrafos y reporteros- se ha convertido en el tercer vértice del triángulo después de que su idilio saliese a la luz. Y es que en la última semana, desde que la revista 'Semana' publicó sus apasionados besos, hemos sido testigos de cada movimiento de los hijos de Terelu Campos y Mar Flores y éstos han acabado por estallar ante una presión mediática a la que no están acostumbrados. Si hace unos días era Alejandra la que visiblemente agobiada pedía "como favor personal" a los medios de comunicación que le dejasen un poco de aire porque sino se iban a volver "locos", ahora es Carlo el que ha explotado como nunca por la presencia de cámaras a las puertas de su casa para captar su nueva cita romántica con la colaboradora televisiva. Aunque hasta ahora el actor se ha tomado con 'filosofía' que su historia de amor se haya convertido en la noticia del momento, y ha capeado con ironía y una sonrisa las preguntas de la prensa en lugares como el centro de inserción en el que cumple condena, la estación de metro o la MBFWM, este jueves no ha podido más y ha estallado muy enfadado y a gritos contra los reporteros. Ha sido al llegar a su casa tras pasar la noche con Alejandra después de cenar en un exclusivo restaurante de Madrid cuando Carlo se ha enfrentado con la prensa y asegurando que sufre acoso ha amenazado con tomar medidas legales para que les dejen disfrutar de su historia de amor tranquilos y a salvo de miradas indiscretas: "¡Ha llegado un punto en que es acoso! Acosándome todos los días. ¡Todos los días a todos lados el mismo coche!". "¿Pero esto no es acoso? ¿Lo demás si y esto no? ¡No puedo ir ni a un sitio tranquilo!" ha asegurado a gritos. Tan sobrepasado está por la presión mediática que incluso ha llegado a amenazar con tomar medidas legales para poner fin a esta situación que, muchos creen, acabará por pasar factura a su relación con Alejandra Rubio. "Iremos por abogados o lo que haga falta" ha advertido.