Ancelotti ve a Kroos cerca de seguir y toma distancia en la decisión de Modric

Madrid, 24 feb (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, dejó ver su pensamiento sobre la decisión que tomará Toni Kroos sobre su futuro, admitiendo que piensa que va a seguir, y trató con más distancia la situación de Luka Modric, sin confirmar que le haya ofrecido un sitio en su cuerpo técnico si opta por la retirada.

"Lo que hará Modric en el futuro no lo sé, no hablo de cosas personales habitualmente con la prensa", dijo de forma tajante cuando fue preguntado por la propuesta realizada al centrocampista croata para integrar su cuerpo técnico si decide colgar las botas a final de campaña.

"Lo que todo el mundo quiere de Modric es que siga siendo un jugador magnífico, como ha sido y lo hará esta temporada. El futuro de Modric lo va a elegir el jugador mismo", añadió sin mostrar sus sensaciones.

Fue diferente con el alemán Kroos, cuando Ancelotti analizó las opciones del centrocampista tras su anuncio de regreso a la selección alemana.

"Creo que Toni es una persona muy responsable, tiene una idea muy clara de lo que va a ser su futuro y quiere parar el día que su nivel haya bajado. Hasta que no él no lo vea, creo que va a seguir", opinó.

Además, 'Carletto' se mostró convencido de que la vuelta a Alemania de Kroos no va a afectar al alto rendimiento que aporta al Real Madrid.

"Me contó que vuelve al equipo nacional y no le va afectar absolutamente a su rendimiento porque todo el mundo en este momento está focalizado en esta temporada. El futuro nadie lo puede saber pero la decisión que ha tomado no le va a afectar a su rendimiento muy alto que tiene con el Real Madrid", manifestó.

Lo que descartó Ancelotti es que vaya a tener una conversación con Kroos en la que intente condicionar su decisión, ni pedirle que siga un año más. "No voy a aconsejar a Kroos de lo que tiene que hacer, no es mi hijo. Puedo aconsejar a mi hijo. Él tiene toda la capacidad mental para elegir lo que quiere en el futuro".

Madrid, 24 feb (EFE).- El central alemán Antonio Rüdiger está totalmente recuperado de la lesión muscular que sufría en el muslo izquierdo y regresará como titular, según confirmó su técnico, Carlo Ancelotti, que agradeció el esfuerzo de Aurélien Tchouaméni con su cambio de demarcación ante la plaga de lesiones en el centro de la zaga.

"Rüdiger está muy bien, ha recuperado completamente y mañana va a ser titular", confirmó Ancelotti en su comparecencia ante los medios de comunicación en la Ciudad Real Madrid.

El defensa alemán sufrió un fuerte golpe el 1 de febrero, en el partido en el Coliseum de Getafe, en una entrada a Mason Greenwood que le provocó una pequeña rotura muscular.

Su ausencia, sumada a las de larga duración por las lesiones de rodilla de Èder Militao y David Alaba, más la de Nacho Fernández por sanción en un encuentro, dejó sin centrales a Ancelotti en febrero.

El técnico podrá devolver al francés Tchouaméni al centro del campo, ocupando el lugar que deja su compatriota Eduardo Camavinga, sancionado ante el Sevilla.

"Afortunadamente vuelve Rüdiger aunque también lo ha hecho fantástico en esta posición Tchouameni, pero vuelve Antonio y nos da confianza", dijo con alivio 'Carletto' que sufrirá hasta siete bajas ante el Sevilla.