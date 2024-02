(AMP) La Xunta pide "más contundencia" al Gobierno para la "defensa de los intereses" del sector en Europa

El conselleiro do Medio Rural en funciones, José González, ha pedido al Gobierno de España "más contundencia" para la "defensa de los intereses" de los ganaderos y agricultores en la Unión Europea. En declaraciones a los medios desde Santa Comba (A Coruña), donde ha asistido al XXXII Concurso Autonómico de Raza Frisona 'Fefriga 2024', González ha reiterado sus postulados ya trasladados a través de una carta esta semana al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de cara al Consejo de Ministros del ramo que se celebrará este lunes en Bruselas. El responsable de Medio Rural de la Xunta --en funciones-- ha insistido en que España debe adoptar "una postura fuerte" y "activa" en un contexto de protestas del sector primario extendidas por Europa y que también han llegado a Galicia. Según José González, los africultores y ganaderos están denunciando "un hartazgo que hay por una legislación europea que impone trabas burocráticas" y unas "exigencias medioambientales" que "ponen en peligro la viabilidad económica de las explotaciones". Así, el conselleiro do Medio Rural en funciones, con "máxima lealtad institucional", reclama al ministro que, ante las próximas "modificaciones importantes" que habrá en la legislación europea del sector, España pida "una moratoria inmediata y temporal" de esta normativa que "está asfixiando" a los productores. En este contexto, la Xunta apuesta por "reconsiderar" medidas como el cuaderno digital y el veterinario de explotación, entre otras, que ahora deben quedar "en suspenso" y en un futuro ser "flexibilizadas" para que se incorporen paulatinamente. El Gobierno gallego también urge al del Estado a modificar "de inmediato" la ley de cadena alimentaria para hacer efectiva la prohibición de la venta a pérdidas. FERIA DE LA RAZA FRISONA José González ha asistido este sábado a la feria Fefriga 2024 de Santa Comba, a la que ha destacado como "referencia" tal y como avala sus más de 30 ediciones. No en vano, el conselleiro en funciones ha reivindicado el apoyo de la Administración autonómica a estos eventos sectoriales, que este año cuentan de nuevo con una línea de ayudas específicas dotada en un principio con 200.000 euros y cuyo plazo de solicitud está abierto hasta el 31 de octubre. Desde este evento en Santa Comba, González ha subrayado que el Gobierno autonómico seguirá apostando por la ganadería, un sector "absolutamente fundamental" por el empleo que genera. Además, ha celebrado la situación general de "estabilidad" que vive ahora el sector lácteo con un incremento sostenido de los precios medios, la producción y la facturación.