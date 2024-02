A un año de la tragedia de Cutro: no hablar de los muertos es como si murieran dos veces

Cristina Cabrejas

Roma, 24 feb (EFE).- El alcalde de Cutro (sur de Italia), Antonio Cesaro, no consigue volver a su playa desde la noche del 26 de febrero del año pasado, cuando acudió, tras las primeras y tardías alertas, y vio la arena repleta de cuerpos desnudos por uno de los mayores naufragios ocurridos en Italia, que finalmente dejó 94 migrantes fallecidos.

"No se puede, no se puede olvidar, y por eso hemos organizado una serie de eventos, porque si no se habla de estas personas es como si murieran dos veces",explica a EFE Cesaro, que tiene grabada en su memoria aquella noche en la que el pesquero en el que viajaban unos 180 migrantes, en su mayoría afganos, iraníes, paquistaníes y sirios, se hundió a sólo 150 metros de la playa de Steccato de Cutro.

Después se supo que las autoridades italianas habían sido informadas de la existencia de un barco en peligro por Frontex, la agencia de guardacostas europea, pero nadie intervino hasta que los residentes de Steccato escucharon los gritos de los migrantes que luchaban por salvarse tan cerca de la costa.

Cesaro prefiere no entrar en polémicas sobre de quién fue la responsabilidad porque "se está ocupando la magistratura", pero apunta: "Está claro que algo no funcionó, pero lo que yo haría ahora es sobre todo cambiar el sistema para que no vuelva a ocurrir".

"Es como si cada uno de nosotros hubiera perdido a alguien, porque somos un pueblo acogedor. Por ejemplo, tenemos una importante comunidad islámica marroquí con la que convivimos. No hemos puesto a estos hermanos nuestros al margen de nuestra comunidad", añade el alcalde, que ha instalado en el cementerio local un zona para enterrar los 9 cuerpos que no fueron repatriados o que nunca recibieron un nombre.

Por ahora, el Tribunal de Crotone (sur) ha condenado a 20 años al turco Gun Ufuc, considerado uno de los responsables de la barca, pero hay otra investigación abierta a miembros de Guardia de Finanza por no intervenir, aunque no se conocen siquiera las personas investigadas o los delitos.

"Cuando llamé a la Guardia Costera para alertarles de la presencia de un barco en peligro, me dijeron que ya sabían del barco hundido, pero que todavía no había nadie en el lugar en ese momento. Ni ellos ni la policía", dijo durante el juicio al traficante Ivan Paone, uno de los pescadores presentes en la playa para ayudar a los migrantes.

"Sacamos del agua gente viva y muchos muertos, todos los que pudimos, pero estábamos solos. La ayuda llegó al menos media hora más tarde, aunque a las 4.30, cuando llamé, la Guardia Costera ya lo sabía", añadió en el tribunal.

Tras la tragedia, en la que murieron 35 niños, el Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni aprobó el denominado Decreto Cutro, que restringe las posibilidades de solicitar asilo y agrava las penas para los traficantes.

En un vídeo de la asociación MemMed, que reúne a más de 400 asociaciones que se ocupan del tercer sector y de la inmigración, y publicado por Rete el 26 de febrero, 14 jóvenes supervivientes afganos hablan a pocos días del aniversario desde un centro de acogida en Hamburgo.

"Después de un año, los supervivientes seguimos sufriendo física y psicológicamente. No tenemos alojamiento adecuado y vivimos en varios centros de refugiados. Muchos todavía esperan obtener sus documentos. Por este motivo, pedimos respetuosamente al Gobierno italiano y al alemán, y a toda la Unión Europea, que reconozcan definitivamente el derecho a reunir a nuestras familias", piden.

Ethan, hermano de Rahimullah Khan, fallecido en el naufragio explica: "Justo 10 minutos antes de la tragedia, nos hizo una llamada y nos dijo que veía la ciudad de Crotone y añadió: ''Inshallah' estaré allí en los próximos 10 minutos'. Pero no sabía lo que iba a pasar en esos 10 minutos".

"Condeno enérgicamente la actividad irresponsable y la ignorancia del Gobierno italiano y acuso también a Giorgia Meloni de haber decidido devolver el barco de rescate a la costa sin rescatarlos. De este naufragio son responsables Meloni y la política italiana. Los derechos humanos internacionales deberían tomar alguna acción", añade. EFE

