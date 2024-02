Un químico clave para toda la vida probablemente influyó en su origen

Un compuesto químico esencial para todos los seres vivos ha sido sintetizado en un laboratorio en condiciones compasrables a las de la Tierra primitiva, lo que sugiere que influyó en el origen de la vida. Es la conclusión de un nuevo estudio dirigido por investigadores de la University College de Londres (UCL), que se publica en la revista Science. El compuesto panteteína es el fragmento activo de la coenzima A. Es importante para el metabolismo, los procesos químicos que mantienen la vida. Estudios anteriores no lograron sintetizar la panteteína de manera efectiva, lo que llevó a sugerir que estaba ausente en el origen de la vida. En el nuevo estudio, el equipo de investigación creó el compuesto en agua a temperatura ambiente utilizando moléculas formadas a partir de cianuro de hidrógeno, que probablemente abundaba en la Tierra primitiva. Una vez formada, dijeron los investigadores, es sencillo imaginar cómo la panteteína podría haber ayudado a las reacciones químicas que condujeron desde simples precursores de proteínas y moléculas de ARN hasta los primeros organismos vivos, un momento que se cree que ocurrió hace 4.000 millones de años. El estudio cuestiona la opinión entre algunos investigadores en el campo de que el agua es demasiado destructiva para que la vida se origine en ella y que la vida probablemente se originó en estanques que se secaban periódicamente. Las reacciones que produjeron panteteína fueron impulsadas por moléculas ricas en energía llamadas aminonitrilos, que están estrechamente relacionadas químicamente con los aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas y de la vida. Este nuevo estudio es una prueba más de que las estructuras básicas de la biología, las moléculas primarias a partir de las cuales se construye la biología, están predispuestas a formarse a través de la química del nitrilo. La facilidad con la que se pueden crear diferentes clases de moléculas biológicas usando nitrilos me ha convencido de que, en lugar de que la vida sea precedida por una molécula como el ARN, y que haya un 'mundo de ARN' antes de que comenzara la vida, surgieron las moléculas básicas de la biología. Si bien el artículo se centra únicamente en la química, el equipo de investigación dijo que las reacciones que demostraron podrían haber tenido lugar en piscinas o lagos de agua en la Tierra primitiva (pero no es probable que en los océanos, ya que las concentraciones de los químicos probablemente serían demasiado altas diluido). El equipo de investigación analizará cómo se unieron estas moléculas, cómo la química de la panteteína se comunica con la química del ARN, los péptidos y los lípidos, por ejemplo, para producir una química que las clases individuales de moléculas no podrían producir de forma aislada.