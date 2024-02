Ucrania sugiere que no todos sus socios en Occidente quieren que gane la guerra contra Rusia

El jefe del Servicio de Seguridad y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, ha puesto en duda de que exista una posición unánime entre los socios de Kiev a la hora de proporcionar las armas necesarias que necesitan para su guerra con Rusia. "Si quisieran, nos proporcionarían armas modernas en el momento oportuno", ha dicho Danilov en declaraciones a 'The Times' que publica este viernes, alertando de que el retraso en la entrega de armas y las disputas partidistas en Estados Unidos por la extensión de la ayuda les están colocando en una difícil situación. "Rusia tiene al menos cinco veces más proyectiles que Ucrania a lo largo de toda su línea del frente. La escasez de armas y municiones amenaza cada vez a las Fuerzas de Defensa", ha lamentado Danilov. "Hay tres cosas que Ucrania necesita: armas, armas y más armas", ha remarcado Danilov, quien ha acusado a Occidente de "hacer la vista gorda" y no querer responder como es debido a las demandas de Kiev. "Al final, ellos (los rusos) no te matan", ha recriminado. "En esta guerra perdí a mi sobrino. A mi ahijado le arrancaron parte de la pierna. Hay mucho dolor, pero no solo yo. Mucha gente perdió a sus hijos, padres, esposas o maridos", ha lamentado. Las críticas de Danilov tuvieron lugar poco antes de que este jueves el Parlamento de Alemania bloqueara el envío de misiles Taurus a Ucrania ante el temor de que sean utilizados para bombardear territorio ruso y aumenten las tensiones. En los últimos días, las autoridades ucranianas han reconocido que la falta de armamento y municiones ha provocado la retirada de Avdiivka, uno de los principales escenarios de esta guerra junto al otro disputado frente de Kupiansk.