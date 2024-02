Setefilla, la examante de Antonio Tejado cuyo demoledor testimonio cobra ahora una especial relevancia

Desde su detención y entrada en prisión provisional por ser el presunto autor intelectual del atraco a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, son varias las exparejas de Antonio Tejado que han dado un paso al frente y, en revistas o platós de televisión, han revelado el "infierno" que vivieron durante su relación con el sobrino de la folclórica. Su exmujer y madre de su hija, Alba Muñoz, Candela Acevedo o Gaby Sánchez han contado su experiencia con el sevillano y todas coinciden en que era una persona manipuladora, celosa y posesiva que llegó a hundirlas anímicamente y con el que llegaron a vivir situaciones muy violentas que les hicieron tener miedo. Tirando de hemeroteca, Europa Press ha recuperado el testimonio de una joven camarera llamada Setefilla con la que Antonio fue infiel a Candela en 2019. Esta chica contó en su día que el ex de Rosario Mohedano la habría presionado hasta que consiguió llevársela "a la cama": "Fue muy pesado. Él fue muy insistente, empezó a ir a mi bar cosa de un año, año y pico, insistió, insistió hasta que un día me hizo una jugarreta y consiguió lo que quería. Me estaba mintiendo porque yo siempre lo había echado para atrás porque pensaba que tenía novia. Cuando consiguió lo que quería, deduje luego que seguía con Candela, así que creo que me engañó" desvelaba hace 5 años, asegurando que en ocasiones Tejado "le insinuaba" que quería que su affaire saliese a la luz, "que nos pillasen incluso". "Es un embaucador, tiene mucho arte, mucha labia. ¿Cómo la gente es tan ingenua que cae en sus redes si se ve que es un truhan como yo digo? No sé, no sé qué hace" añadía, confesando que a pesar de todo le parecía que tenía "muy buen fondo" aunque con "pinceladas muy machistas". Sus declaraciones al completo, y si veía en Antonio una persona violenta, ¡en el siguiente vídeo!