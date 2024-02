Samara, exnovia de Antonio Tejado, se mantiene al margen de la polémica

Manteniéndose en un segundo plano desde que saltó a la palestra mediática su expareja, Antonio Tejado, Samara se ha dejado ver ante las cámaras estas dos últimas semanas y se ha mostrado de cara a la esfera pública como uno de los apoyos fundamentales para la familia de este. Lo ha dicho por activa y por pasiva, no va a hacer ninguna declaración sobre la delicada situación que está viviendo el sobrino de María del Monte. Y así está siendo. A diferencia de otras exparejas, como Alba Muñoz o Candela Acevedo, parece que ella no quiere entrar a participar en este circo mediático. Este miércoles, las cámaras de Europa Press localizaban de nuevo a la susodicha después de dejarse ver el pasado fin de semana en la prisión acompañando a la madre de Tejado a reencontrarse con su hijo y lo cierto es que su actitud ha llamado especialmente la atención. Sonriente ante la dura entrevista de Candela Acevedo en una revista, Samara nos confirmaba que "no tengo nada que decir, gracias" y recalcaba que no va a hacer ninguna declaración acerca de todo lo que se está diciendo del sobrino de la artista mientras que permanece en prisión: "No voy a hablar más".