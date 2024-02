Sall anuncia un diálogo nacional a partir del lunes, pero deja en el aire la fecha de los comicios

El presidente de Senegal, Macky Sall, ha anunciado que a partir del próximo lunes se iniciará un diálogo nacional para poner en marcha el cronograma de celebración de las elecciones presidenciales, si bien ha dejado en el aire la fecha concreta de los comicios. "El 2 de abril finalizaré mi contrato con el pueblo senegalés", ha precisado durante una rueda de prensa con varios medios senegaleses, agregando que durante las consultas se tendrán que realizar propuestas concretas, si bien no le corresponde a él decidir la fecha concreta de celebración de las elecciones. Asimismo, Sall ha denunciado "la campaña" en su contra por parte de los medios internacionales, alegando que ya rechazó un tercer mandato. "Soy un hombre libre, senegalés, africano y soy un demócrata. No he violado ninguna regla para que hoy tenga este tipo de campaña", ha precisado. Por otro lado, el presidente senegalés ha asegurado, preguntado por el opositor Ousmane Sonko, que no tiene ninguna objeción a su liberación y que está dispuesto a impulsar un camino de "perdón y reconciliación". El Consejo Constitucional senegalés anuló la semana pasada el aplazamiento decretado por Sall, que trasladaba la fecha de los comicios del 25 de febrero al 15 de diciembre al considerar que es "contrario a la Constitución", motivo por el que anuló el decreto y pidió que se fijara otra fecha después de que los jueces recibieran hasta tres recursos en contra de la medida. El aplazamiento fue aprobado por el Parlamento sin la presencia de los diputados opositores, que fueron expulsados del hemiciclo, días después de que se creara una comisión de investigación a raíz de las quejas contra el Constitucional por la eliminación de la candidatura de Karim Wade, hijo del expresidente Abdoulaye Wade. La oposición acusó a Sall de intentar permanecer en el poder más allá de su mandato constitucional, que expira a principios de abril, si bien el presidente aseguró que respetaría el fallo del Constitucional y se comprometió a "llevar a cabo sin demora las consultas necesarias para la organización" de los comicios.