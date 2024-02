Mueren dos miembros de Yihad Islámica en un bombardeo de un dron de Israel en Yenín, Cisjordania

El Ejército de Israel ha matado este viernes a dos miembros del grupo armado Yihad Islámica en un bombardeo ejecutado en el campamento de refugiados de la ciudad cisjordana de Yenín, epicentro de las operaciones de las fuerzas de las fuerzas de seguridad de Israel en Cisjordania. El director del Hospital Público de Yenín, Uisam Baker, ha señalado en declaraciones a la agencia palestina de noticias WAFA que el ataque ha dejado dos muertos y cuatro heridos, incluido uno en estado crítico, por lo que no se descarta que el balance de víctimas aumente en las próximas horas. Tras ello, el brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas al Quds, han confirmado en un comunicado la muerte de dos de sus integrantes, "martirizados en un bombardeo de un aparato de la ocupación en el campamento de Yenín, en Cisjordania", tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'. Según las informaciones recogidas por WAFA, los fallecidos son Said Jaradat, de 17 años, y Yaser Hanun, cuya edad concreta no ha trascendido y que era el objetivo del ataque, tal y como ha especificado el Ejército de Israel en un comunicado en su página web. Yihad Islámica no ha identificado a los muertos en el bombardeo. "Un aparato teledirigido de la Fuerza Aérea mató anoche al terrorista Yaser Hanun en una operación conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet", reza el comunicado del Ejército de Israel, en el que han adjuntado imágenes del momento del ataque contra el vehículo. "El terrorista ha sido asesinado cuando se dirigía a realizar otro ataque a tiros", han afirmado las autoridades israelíes, que han resaltado que Hanun había estado encarcelado por su participación en actividades armadas en nombre de la organización contra posiciones militares y asentamientos israelíes. Asimismo, ha subrayado que "durante los últimos meses, Yaser estuvo implicado en un gran número de ataques contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), asentamientos y posiciones militares". "El terrorista ha muerto cuando se dirigía a llevar a cabo otro ataque", ha zanjado.