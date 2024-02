Manuel Pellegrini: "No tuvimos un plantel acorde para pelear en Europa"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, reconoció carencias para pelear en Europa, alguna que ya avisó en agosto, después de caer eliminado ante el GNK Dinamo en la Conference League, sin un "plantel acorde" al nivel continental. "Lo intentamos desde el primer minuto, nos pusimos en ventaja, tuvimos al principio del segundo tiempo dos ocasiones claras. Después nos confundimos, nos empataron el partido y se clasificaron ellos justamente", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press. El conjunto bético, que había caído de la Liga Europa, se despidió de la tercera competición de la UEFA, en un partido que se fue complicando desde la lesión de Bakambu. "Fue una pérdida importante y en el segundo tiempo nos costó mucho generar", dijo. "Ya lo dije en el mes de agosto, si uno cree que puede jugar en Europa con un central, es muy difícil. Lo mismo ahora con seis o siete lesionados, sin centrales, son ventajas que en Europa no se pueden dar. Uno trata de minimizarlas pero al final viene la realidad. Por distintos motivos, por lesiones, por inscripciones, por ventas, por lo que sea, no tuvimos un plantel acorde para pelear, dentro de lo que peleamos", explicó. Por otro lado, Pellegrini confió en que el Betis pueda seguir mejorando para volver a Europa y llegar más lejos la próxima campaña. "Uno siempre espera más, hay que ser ambicioso. La realidad siempre demuestra ciertas cosas. Nos faltó para poder seguir. Ha sido la ambición que hemos establecido, por algo hemos podido jugar tres años seguidos en Europa", dijo. "Los tres años nos indican que para dar un segundo salto en Europa a lo mejor falta un plantel más estable, con más jugadores, menos venta. Hay que ir acorde con una realidad económica que también tenemos. El equipo va a seguir luchando para intentar llegar a través de la Liga. Hay que buscar una cuarta vez en Europa y seguir mejorando en todos los sentidos", terminó.