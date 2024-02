Jeimy, expareja de Carlo Costanzia, vuelve a aparecer en televisión para desearle lo mejor junto a Alejandra Rubio

Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia, se ha vuelto a sentar esta semana un plató de televisión para hablar de su relación con él y lo que opina del romance que ahora tiene con Alejandra Rubio. En esta ocasión ha sido el programa 'Vamos a ver' quien la ha recibido y donde hemos podido escuchar un poquito más de su historia. La joven ha asegurado que tratando de pasar página porque la relación que tuvo con el actor no ha sido fácil y mucho menos la ruptura, ya que "le he resuelto todos los problemas" y toda su familia le acogió a pesar del revuelo que había con las polémicas judiciales que protagonizaba. Aún así, ha vuelto a defender que lo que más le ha llamado la atención es que días antes de salir publicada la portada del beso con Alejandra seguía recibiendo mensajes de él queriendo retomar su relación... algo que no entiende y de lo que está segura que se arrepentirá cuando pase el tiempo. Eso sí, Jeimy ha desvelado que a Alejandra no tiene nada que decirle porque ella rompió con Carlo antes de que comenzase este romance, tanto es así que les desea todo lo mejor: "Es lo que tienen que hacer, salir y conocerse". Aunque el testimonio de la exnovia de Costanzia ha sido el mismo en todas las intervenciones que ha hecho en televisión estas semanas, sí que es cierto que ha confesado algo que todavía no conocíamos... como su ruptura se produjo hace un mes, todavía tiene en su casa objetos personales de actor. Algunos se los ha entregado ya a través de sus amigos y otros siguen en su casa: "Va todo a la basura y lo que él quiera que vaya a buscarlo él" confirmaba entre risas y desvelaba que "hay hasta muebles de su madre y cuadros que el tenía de sus abuelos", pero por el momento, parece que no ha tenido la iniciativa de recogerlos.