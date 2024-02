Ion Aramendi manda un cariñoso mensaje a Lara Álvarez tras su inesperado adiós a Mediaset

Lara Álvarez sorprendía a propios y extraños al anunciar hace unos días su adiós a Mediaset después de una década como una de las presentadoras estrellas de la compañía. "Después de casi 10 años que recordaré siempre, He dedicido dejar Mediaset para emprender un nuevo camino profesional" publicaba en sus redes sociales, dejando a sus fans consternados. Una despedida que ha provocado un enorme revuelo y que ha desatado los rumores acerca de que la asturiana podría fichar por la nueva edición de Pekín Express, que este 2024 regresa en 'HBO Max'. Mientras Lara guarda silencio sobre su decisión de dejar Mediaset, su hasta ahora compañero de cadena Ion Aramendi, que no tiene más que bonitas palabras para la presentadora: "Yo la quiero un montón, es una compañera extraordinaria. He hablado con ella, tendrá sus razones y yo respeto máximo, encantadísimo del camino que quiera tomar cada uno". "Le deseo lo mejor. Me escribió para decírmelo. Me da mucha pena porque es una compañera a la que quiero un montón, tengo un feeling de la pera, pero estoy seguro de que coincidiremos en el futuro de nuevo. Esto es una parada, pero seguro que coincidiermos y seguro que a ella le irá de cine" ha asegurado.